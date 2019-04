von SK

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) FC Hochrhein Hohentengen – Sportfreunde Neukirch (Samstag, 17 Uhr). Die Fahrt an die Schweizer Grenze zum favorisierten Tabellenzweiten tritt das Team von Trainer Dirk Huber als krasser Außenseiter an. "Hochrhein hat eine offensiv starke Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, die bereits in der ersten Liga in der Schweiz gespielt haben“, betont Huber. Torjägerin ist Nina Sardu (18 Treffer), die früher beim SC Freiburg in der U 17 spielte. Mit Celine Leusch und Tiziana Di Feo sind ehemalige Akteure des FC Neukirch Leistungsträgerinnen des FCH. Das Hinspiel verlor Neukirch mit 1:3. „Wir wollen an die gute Leistung gegen Unzhurst anknüpfen“, ergänzt Huber. Er setzt auf eine kompakte Defensive, um dem Offensivdruck standzuhalten. Es fehlt Leonie Kapp (beruflich).

Landesliga

FV Marbach – SV Nollingen (Samstag, 15 Uhr). Auf Marbach wartet gegen den Verfolger aus Rheinfelden eine unbequeme Aufgabe. "Wir hatten in den drei vergangenen Partien immer Schwierigkeiten, Lösungen gegen die kompakte Deckung zu finden“, sagt Trainer Holger Rohde. Zuletzt fanden die Partien immer auf einem kleinen Rasen- oder dem Hartplatz statt. Diesmal wird auf dem großen Rasenplatz gespielt, was Rohde als Vorteil erachtet. Defensivspielerin Ida Schmidt ist wieder dabei. Hinter dem Einsatz von Valeria Chiarelli steht noch ein Fragezeichen. "Wir wollen natürlich die drei Punkte. Dazu sollten wir an die guten 30 Minuten in Litzelstetten anknüpfen und unsere Tormöglichkeiten konsequenter nutzen. Wir wollen den zweiten Platz festigen", fügt der Trainer an.

TSV Aach-Linz – FC Grüningen (Samstag, 18 Uhr). Die Fahrt in den Linzgau wird auf dem Papier eine Pflichtaufgabe für Grüningen. Trainer Mathias Limberger sagt: "Das Hinspiel endete 3:3. Da hat Aach uns Probleme bereitet und jeden Fehler ausgenutzt.“ Limberger möchte wie gegen die Spitzenteams Titisee und Marbach (nur einen Gegentreffer) defensiv kompakt stehen und setzt auf eine gute Chancenauswertung. In Aach-Linz gewann Grüningen in den vergangenen zwei Jahre jeweils mit 4:2 und 6:2. Mira Sieger und Michelle Günthner sind wieder dabei. Dafür fallen Franziska Fuchs, Denise Anders, Anna Manger, Carina Baumann, Sarah Bank sowie Lisa Meister aus. Grüningen wird mit einem kleinen Kader anreisen. Trainer Mathias Limberger gab bekannt, dass er nach Ende der Saison als Trainer in Grüningen nach vier Spielzeiten aufhören wird.

Der FC Schönwald ist an diesem Wochenende spielfrei. Die am 16. März abgesagte Partie beim SV Litzelstetten wird mit 0:2 Toren gegen den FC Schönwald gewertet. Der Nachholtermin der ausgefallenen Begegnung gegen den SV Nollingen ist auf Ostersamstag, 20. April, um 17.30 Uhr in Schönwald terminiert.