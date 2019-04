Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Verweildauer von Trainern wird nicht nur in den Profiligen immer kürzer. Auch in den unteren Spielklassen müssen die Übungsleiter immer schneller ihre Koffer packen. Heraus sticht im Schwarzwald aktuell die Kreisliga A 2, wo allein in diese Woche drei Wechsel bekannt wurden. Zuerst bei der SG Kirchen-Hausen und jetzt auch bei der SG Riedöschingen/Hondingen und beim SV Gündelwangen. Bereits in der Winterpause ersetzte Claudio Andreotti beim Schlusslicht TuS Oberbaldingen den bisherigen Übungsleiter Markus Schmelzer. Beim FC Pfohren musste Dominik Häring gehen. Für ihn übernahm bis zum Ende der Saison Andreas Binder.

Stihl für Tumler

Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass für Trainer Peter Tumler nach nicht mal einer Saison bei der SG Kirchen-Hausen die Uhr abgelaufen ist (wir berichteten). Für ihn übernimmt bis Saison-Ende Ewald Stihl. Überraschend kam der Wechsel, da Kirchen-Hausen aktuell die Liga anführt und ein Durchmarsch in die Bezirksliga durchaus möglich ist, wenngleich die Vereinsführung am Wochenende bei der Jahreshauptversammlung das nicht als primäres Ziel darstellte.

Werhan ersetzt Waldraff

Am Donnerstag wurde der Paukenschlag bei der SG Riedöschingen/Hondingen bekannt. Nach drei ungeschlagenen Spielen bei fünf Punkten und einem Torverhältnis von 1:0 aus den drei Partien, hat sich der Bezirksliga-Absteiger jetzt von Trainer Roland Waldraff getrennt. „Die Trennung erfolgte im beiderseitigen Einvernehmen“, sagte Spieler und Vorstandsmitglied Björn Werhan und ergänzt: „Sportlich sind wir etwas hinter den Erwartungen geblieben.“ Werhan wird bis zum Saisonende interimsmäßig die Mannschaft trainieren und lässt es offen, ob er weiterhin selbst auf dem Platz stehen wird. Für die kommende Saison soll ein neuer Trainer gefunden werden. Waldraff selbst kann die Formulierung „beiderseitig“ nicht nachvollziehen. „Ich hätte gern bis zum Saisonende weiter gearbeitet und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich hatte mit keinem Spieler ein Problem. Für mich ist die Trennung unverständlich, zumal wir mit einer guten Vorbereitung die Grundlagen für eine gute Rückrunde gelegt hatten. Ich bin sehr enttäuscht“, sagte Waldraff auf Anfrage.

Klein übernimmt für Sevimli

Einen weiteren Trainerwechsel gibt es beim SV Gündelwangen. Spielertrainer Yakub Sevimli wechselt aus beruflichen und privaten Gründen sofort zurück nach München und hat sein Amt an seinen bisherigen Co-Trainer Dennis Klein übergeben. Sevimli war vor einigen Jahren aus Bayern gekommen und spielte auch beim FC Bad Dürrheim sowie bei der DJK Donaueschingen. „Ich kann den Umzug zeitlich nicht verschieben. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Ich wünsche Gündelwangen im Kampf um den Klassenerhalt alles Gute und bin mir sicher, dass Dennis Klein es mit der Mannschaft schaffen wird“, sagt Sevimli.

Auch Lenzkirch wechselt

Auch beim Tabellenzweiten FC Lenzkirch ist ein Trainerwechsel bereits beschlossene Sache. Nach Abschluss der Saison erfolgt die Trennung von Trainer Zejlko Cosic. Wer Cosic ersetzt, ist noch unklar. Dass es auch anders geht, zeigen andere Vereine, die bereits für die kommende Saison mit ihren aktuellen Übungsleitern verlängert haben. So beispielsweise der SV Öfingen mit Jörg Kienast, der SV Aasen mit Axel Schweizer, der FV Möhringen mit Heinz Jäger oder der SSC Donaueschingen mit Thomas Minzer.