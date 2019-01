von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Fraport Skyliners Juniors – Wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 18 Uhr). Das Spitzenspiel der ProB-Südstaffel zwischen dem Tabellendritten Fraport Skyliners Juniors und den Wiha Panthers Schwenningen verspricht einen engen Kampf um den zweiten Rang, den aktuell die Doppelstädter innehaben. Für Panthers-Coach Alen Velcic geht es aber noch um viel mehr.

Nach der enttäuschenden und unerwarteten Heimniederlage gegen den BBC Coburg am vergangenen Spieltag bereiten sich die Panthers nun vor allem mental bereits auf die Playoffs vor. Sie verstehen das anstehende Spitzenspiel des 18. Spieltags als Testlauf für die heiße Phase der Saison. Das Duell beim punktgleichen Tabellendritten Fraport Skyliners Juniors nimmt Panthers-Trainer Alen Velcic als Übung, um die Bedeutung eines Gastspiels bei einem Gegner auf Augenhöhe zu simulieren. "Wir wollen schauen, ob wir die Wichtigkeit eines Auswärtsspiels bei einem guten Gegner so in unserem Kopf platzieren können, sodass wir es auch mit aller Macht gewinnen können und wollen", so der Trainer, der um die ausbaufähige 3:5-Auswärtsbilanz seiner Mannschaft weiß und einem möglichen Schlendrian gegen Ende der Hauptrunde mit diesem zusätzlichen Reiz entgegenwirken möchte. "Ich glaube, dass wir uns zuletzt zu sehr auf unserem Erfolg ausgeruht haben. Wir haben uns einen kleinen Vorsprung auf Frankfurt herausgespielt, den wir jedoch innerhalb von drei Partien verspielt haben."

Damit spielt der Coach auf die Niederlagen in Würzburg und zuletzt gegen Coburg an, als die Panthers ihrer Favoritenstellung nicht gerecht wurden. "Deshalb will ich nun beobachten, ob wir uns auf ein Spiel fokussieren können, das wir im Vorfeld als Playoff-Spiel klassifiziert haben. Wir betrachten es als Spiel zwei einer Viertelfinalserie und mit einem Sieg könnten wir ins Halbfinale einziehen."

Zwar geht es bei diesem Aufeinandertreffen in der "Basketball City Mainhattan" nicht um das Weiterkommen in den Playoffs, eine gewisse tabellarische Bedeutung birgt das Spitzenspiel aber dennoch. Der Gewinner dieses Duells darf sich die besten Chancen ausrechnen, die Hauptrunde als Tabellenzweiter der Südstaffel hinter dem einsamen Spitzenreiter Bayer Giants Leverkusen abzuschließen. Die Schwenninger haben dies bereits Ende des vergangenen Jahres als großes Ziel erklärt, die Skyliners Juniors hingegen verfolgen andere Interessen.

Als Reserveteam des Bundesligisten muss die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim stets ihre besten Akteure an die Profis abtreten und scheint sich daher mit dem Erreichen der Endrunde zufriedenzugeben. So hat sich Richard Freudenberg, eines der größten deutschen Talente, bereits im Bundesliga-Kader der Hessen festgespielt. Er wird daher mit großer Wahrscheinlichkeit vorerst nicht mehr für den Nachwuchs in der ProB auflaufen. Dennoch verfügen die Juniors mit Elijah Clarance, Garai Zeeb oder Armin Trtovac über genügend Talent mit Bundesliga-Erfahrung. "Ich gehe davon aus, dass Frankfurt nahezu in Bestbesetzung gegen uns auflaufen wird", wagt Velcic eine Prognose und ergänzt: "Ich denke, dass ihr Spielstil uns liegt und wir eine gute Chance haben werden."

Das Hinspiel entschieden die Panthers gegen damals stark ersatzgeschwächte Frankfurter klar mit 68:48 für sich. Eine starke Leistung bot damals Seid Hajric. Der Center laborierte zuletzt an einer Zerrung, steht für das Spitzenspiel aber aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung. Ausfallen wird hingegen neben dem weiterhin kranken Boyko Pangarov junior auch Dion Braimoh, der im Training mit dem Knöchel umknickte.