von Hans Herrmann

Fußball, Qualifikation Südbadischer Pokal: FC Gutmadingen – FC Schonach 6:5 n.E. (1:0/1:1). In einem packenden Pokalkampf war der FC Gutmadingen gegen den FC Schonach im fälligen Elfmeterschießen der Glücklichere. Beim Stand von 6:5 fischte Gutmadingens Torhüter Christian Jaensch den entscheidenden Ball aus dem Eck. Nach 120 Minuten hatten sich beide Landesliga-Teams 1:1 unentschieden getrennt.

In einer Partie auf Augenhöhe war die Anfangsphase von viel Taktik geprägt. Die zwei Viererketten von Schonach standen gut, und die Gastgeber taten sich gegen diese hoch stehende Kompaktheit schwer. Nach knapp einer Viertelstunde hatten die Gäste durch ihren agilen Angreifer Magnus Hettich die erste Chance, sein Ball trudelte aber am langen Eck vorbei. Markus Dold und Niklas Ketterer vergaben für die Schonacher weitere Möglichkeiten.

Wie aus heiterem Himmel gingen die Gutmadinger kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Torjäger Manuel Huber schloss nach Vorarbeit von Tobias Kienzler trocken zum 1:0 ab. In starken Schlussminuten hatten Manuel Huber und Benjamin Huber den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch Schonachs Torhüter Fabian Tiel reagierte glänzend.

Nach der Pause glichen die Gäste schnell aus. Nach einer maßgerechten Ecke von Spielmacher Chanty Mounivong köpfte der stark aufspielende Markus Dold zum 1:1 ein. In der Folge wogte die Partie hin und her. Beide Torhüter standen oft im Mittelpunkt und zeigten einige Glanzparaden. Kurz vor Schluss hielt Gästekeeper Tiel mit zwei tollen Reflexen nach einer Gutmadinger Doppelchance die Schwarzwälder im Spiel. In der Verlängerung hatten beide Mannschaften den Siegtreffer auf dem Fuß. Gutmadingens Angreifer Benjamin Huber scheiterte im Eins-gegen-Eins, und der Schonacher Elvin Kjajic vergab völlig freistehend. Beide Teams bewiesen eine beeindruckende Fitness. Im fälligen Elfmeterschießen hatten die Gastgeber mit dem 6:5 das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Der FC Gutmadingen hat nun in der ersten Pokalrunde am kommenden Samstag (17 Uhr) die SG Gottmadingen/Bietingen zu Gast.

Tore: 1:0 Manuel Huber (43.), 1:1 Markus Dold (55.). Elfmeterschießen: Für den FC Gutmadingen verwandelte Maximilian Moser den entscheidenden Ball zum 6:5 Endstand. Zuschauer: 110. Schiedsrichter: Silas Haselberger (Brigachtal)

FC Gutmadingen: Jaensch, Benjamim Huber, Maus, Manuel Huber (86. Haves), Hirt, Stein (62. Schmid), Thoma, Moser, Weets (72. Taubert) Kienzler, Steiner (96. Wehrle)

FC Schonach: Tiel, Ketterer, Wisser (82. Wölflle), Flaig ( 77. Weiß) Dold, Kjajic, Kienzler, Mounivong, Timm, Hettich, Burger (Hug)