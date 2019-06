Tennis: (jümü) Das große Turnier im Donaueschinger Schlosspark wird immer beliebter und hochklassiger. Für das Internationale Ranglistenturnier von Pfingstsonntag bis Mittwoch haben 43 Herren und 26 Damen gemeldet. Beide Felder sind mit hochkarätigen Teilnehmern aus ganz Deutschland bestückt. Das Preisgeld wurde bei den Herren auf 3000 Euro angehoben. „Wir erwarten richtig tolle und spannende Spiele“, freuen sich die Turnierleiter Tomas Zivnicek und Marvin Vogt.

Über die Pfingstferien stehen außerdem ein großes Jugendturnier, ein Ranglistenturnier für Herren 40 und 50 sowie ein LK-Turnier für Damen und Herren 30 und 40 auf dem Programm.

25 Herren mit der Leistungsklasse 1 kämpfen bei den Schwarzwald-Baar-Open um die Siegprämie von 1300 Euro. Allen voran die Nummer 53 der Deutschen Rangliste, Nikolas Walterscheid-Tukic (Marienburger SC). Mit Luca Gelhardt (Tennispark Versmold/DTB 95), Tim Handel (TC Markwasen Reutlingen/DTB 132), Marvin Schaber (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen/DTB 144), Vincent Strauch (Uhlenhorster Hockey-Club/DTB 148) erwarten ihn starke Konkurrenten auf Augenhöhe. Lokalmatador Sergio Monges aus Peru, der seit diesem Jahr die erste Mannschaft des TC BW Donaueschingen verstärkt, will ebenfalls angreifen.

Auch aus dem Tennisbezirk Schwarzwald-Bodensee sind starke Spieler am Start: Allen voran Noah Rockstroh (TC Markdorf/DTB 350), sein Vereinskollege Denis Brizic (DTB 544) und Henri Ohl (TC Konstanz/DTB 555). Hinzu kommen die Jungen Wilden aus Donaueschingen. Lukas Krause, Philipp Federle und Nico-Dario Vater möchten zumindest hochklassige Turnierluft schnuppern. Die Qualifikationsspiele bei den Herren finden am Pfingstsonntag, die Hauptrunde am Pfingstmontag statt. Mit den Halbfinals und Finals geht das Turnier am Mittwoch zu Ende.

Bei den Damen machen sich acht Spielerinnen der LK 1 Titelhoffnungen. In erster Linie Sophia Hummel (TC Doggenburg/DTB 208) oder Katharina Schöttl (TC Großhesselohe/DTB 316). Aus dem Bezirk ist Pia Schwarz (Singen) am Start, die für den TC BW Villingen antritt sowie die Lokalmatadorinnen Marielle Huchler, Vivien Schmider und Stephanie Vogt. Aus Schwenningen ist Leticia Terzic dabei.