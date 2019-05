Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Während die Spitzenteams FC Dauchingen und FC Brigachtal ihre Aufgaben mit zwei 6:0-Erfolgen souverän lösten, gelang dem Tabellendritten SG Vöhrenbach/Hammereisenbach erst in der dritten Minute der Nachspielzeit der 2:1-Siegtreffer gegen den SV Überauchen. „Natürlich ist es etwas glücklich, zumal der Schiedsrichter nach unserem Tor die Partie nicht mehr angepfiffen hat. Ich hatte dennoch bis zum Schluss das Gefühl, dass der Treffer in der Luft lag, auch weil wir die bessere Mannschaft waren“, sagt SG-Trainer Franz Ratz. Seine Elf fand gut in die Partie, verlor nach einer halben Stunde aber den Zugriff. „Überauchen hat das gut gemacht und uns unter Druck gesetzt“, ergänzt Ratz. Der Trainer hatte für die englische Woche neun Punkte als Ziel gesetzt, um Rang zwei anzugreifen. Den ersten Teil des Auftrages hat die Elf erfüllt.

Mit einer 0:6-Klatsche im Gepäck kehrte der VfB Villingen vom Gastspiel beim FC Brigachtal zurück. „Wir sind selbst schuld. Mich stören die vielen Undiszipliniertheiten auf dem Platz, mit denen wir uns selbst schwächen. Da wird zu viel gequatscht als sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So haben wir uns wieder einmal selbst geschlagen“, findet VfB-Trainer Toni Szarmach deutliche Worte. Bei weiterhin 33 Punkten macht sich der Trainer jedoch keine Sorgen, dass seine Elf in der Tabelle noch deutlich durchgereicht werden könnte. Szarmach: „Wir müssen einfach wieder Fußball spielen und machen was wir können.“ In der kommenden Woche soll eine Entscheidung fallen, ob Szarmach auch in der nächsten Saison den VfB trainiert.

Mit einem 2:0-Erfolg gegen Neukirch untermauerte der SV Rietheim seinen dritten Platz in der Rückrundentabelle und sammelte die Punkte 32 bis 34 ein. „Wir haben sicher schon bessere Spiele abgeliefert, doch die drei Punkte zählen. Nicht gefallen hat mir unser Umschaltverhalten von Offensive auf Defensive. Das geht sicher besser“, sagt Trainer Markus Knackmuß. Ob Knackmuß noch eine Saison in Rietheim anhängt, ist noch nicht entschieden. „Wir werden noch Gespräche führen“, betont der Trainer. Rietheim musste in der Partie noch vor der Pause wechseln, nachdem Markus Neumann über Schmerzen im Oberschenkel klagte. Die Rietheimer peilen nun die Marke von 40 Punkten an. Die letzten vier Gegner stehen in der Tabelle alle hinter der Knackmuß-Elf.

Gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft aus Kappel zeigte der NK Hajduk Villingen beim 7:2-Auswärtssieg eine starke Leistung. „Kappel war an dem Tag ganz schwach, was sicherlich in den personellen Sorgen begründet ist. Wir haben nach der 5:1-Halbzeitführung einen Gang heraus genommen. Auch ein zweistelliger Erfolg wäre möglich gewesen“, sagt Hajduk-Trainer Davor Koprivnjak. Er und seine Elf peilen Rang drei in der Abschlusstabelle an. „In der vergangenen Saison waren wir Vierter. Die Verbesserung sollte uns gelingen“, sagt der Coach. Nächstes Ziel ist ein Erfolg gegen Spitzenreiter Dauchingen. „Wir haben schon den ersten Vergleich gewonnen. Zweimal den kommenden Meister zu bezwingen wäre für uns eine schöne Sache“, fügt Koprivnjak an.

Mit großen personellen Sorgen startete der FC Kappel in die Partie. Nach zwölf Minuten mussten zwei Spieler verletzt vom Platz und nach 33 Minuten gar ein dritter Akteur. „Da kam alles zusammen. Ich wollte Spieler aus der zweiten Mannschaft haben, aber die hatten den Nachmittag schon anders verplant“, ärgert sich Spielertrainer Kai Bommer. Die Folge ist, dass die zweite Mannschaft nun abgemeldet wird. Für die Zukunft sieht Bommer etwas Licht am Horizont. „Der ein oder andere Spieler kommt zurück. Dauerhaft mit einer ersten Mannschaft zu spielen, die ein Durchschnittsalter von über 30 Jahren hat, geht nicht. Dennoch darf die Partie niemals mit 2:7 enden“, fügt Bommer an.

Einen Pflichtsieg feierte der SV Niedereschach mit dem 5:1-Erfolg gegen Schlusslicht FC Pfaffenweiler II. „Wir hätten auch höher gewinnen können und haben zu viele Möglichkeiten ausgelassen. Grundsätzlich hat mir unsere Leistung nicht gefallen. Wir können weitaus besser Fußball spielen“, bilanziert Spielertrainer Marco Tümpel. Er fordert im Saisonfinale eine Leistungssteigerung: „Hinter uns stehen noch Teams in der Tabelle, die sicherlich noch vorbeiziehen wollen.“ Gepunktet werden soll bereits am Mittwoch beim VfB Villingen, denn am kommenden Wochenende schauen die Niedereschacher spielfrei zu.