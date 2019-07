von pm

Fußball: Der Kartenvorverkauf für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC08 Villingen und Fortuna Düsseldorf (Samstag, 10. August, 15:30 Uhr, MS Technologie Arena) ist ab sofort wieder online möglich. Stehplatzkarten können für 16 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr bei https://www.reservix.de/tickets-dfb-pokal/t12380 bestellt werden. Die Sitzplatzkarten gehen nicht in den freien Verkauf. Nachdem der Vorverkauf schon Anfang dieser Woche gestartet werden sollte, gab es eine Verzögerung, da Bundesligist Fortuna Düsseldorf sein Kartenkontingent noch nicht erhalten hatte und einige Details noch abgestimmt werden mussten.

Gästefans müssen sich bei den Kartenvorbestellungen direkt an Fortuna Düsseldorf wenden. Diese hat einen eigenen Kartenvorverkauf für den Gästeblock eingerichtet. Der Vorverkauf bei www.reservix.de und beim FC 08 Villingen richtet sich ausschließlich an die Heimfans und ggfs. an neutrale Zuschauer.

Der FC 08 hat ein Vorverkaufs-Kartenkontingent geordert und bietet die Möglichkeit an, die Tickets an der MS Technologie Arena im Vorverkauf zu erwerben. Dies ist an folgenden Terminen möglich: Am Freitag, 19. Juli, und am Freitag, 26. Juli, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr sowie am Samstag, 20. Juli und Samstag, 27. Juli, von 10 bis 12 Uhr.