von Roger Müller

Tennis, Badenliga AK 30: (rom) Mit einem Derby starten die Herren des TC BW Donaueschingen am Sonntag ab 11 Uhr in die neue Saison. Vor heimischem Publikum empfangen die Baaremer den TC BW Villingen. Mit Laurentia Oprea und Marvin Beerweiler haben die Gastgeber zwei neue Spieler im Team.

Die Mannschaft des TC BW Donaueschingen hat sich gut auf die anstehende Saison vorbereitet. Spielführer Danijel Vujica kann auf einen Kader von zehn Spielern zurückgreifen, darunter die eingangs erwähnten Neuzugänge. Es wurde fleißig trainiert. Mitte April ging es ins Trainingslager nach Konstanz. An der Nummer eins setzt man, wie schon in der letzten Saison, auf Tomas Zivnicek. Auf den weiteren Positionen folgen Danijel Vujica, Florian Braunschweiger, Laurentiu Oprea, Marvin Beerweiler und Claus Fischer. „Aber auf den hinteren Positionen haben wir vier weitere Spieler, auf die wir zurückgreifen können“, sagt der Spielführer. Jan Simon, Tomislav Maras, Michael Russo und Jan Lehmann stehen auf der Meldeliste. Bei vier Heim- und drei Auswärtsspielen im Achterfeld will sich Donaueschingen im vorderen Drittel etablieren.

Ein ähnliches Ziel verfolgen die Villinger, wenngleich offiziell keine Platzierung genannt wird. Es heißt zunächst nur, die Mannschaft möchte sich achtbar verkaufen. Die Gäste haben den Abstieg aus der Regionalliga verkraftet und greifen wieder an. Allerdings jetzt ohne Jiri Vencl, der zuletzt 17 Jahre für die Villinger aufschlug. Vencl spielt jetzt für den TC Rottweil weiterhin in der Regionaliga, der Altersklasse Herren 30.

Villingen startet mit dem Österreicher Tobias Köck als Nummer eins in die Saison. Auf Position zwei wird der Russe Andrei Cherkasov geführt. Der Russe stand in seinen sportlich erfolgreichsten Jahren sogar einmal auf Platz 13 der Weltrangliste. Mit Kapitän Dominik Adelhardt folgt an Nummer drei ein Villinger Urgestein, der seits Jahren die Mannschaften des TC BW Villingen verstärkt und viel Erfahrung und Routine mitbringt.

Hinter dem Trio haben die Villinger mit Michael Heppler (4), dem Polen Benjamin Budziak (5), Thomas Hipp (6), Alexander Ruf (7), dem Kolumbianer Eduardo Rincon (8), dem Österreicher Philipp Müller (9), dem Franzosen Laurent Malouli (10), Stefan Hauser (11), Tobias Storz (12) und Mario Hauser (13) weitere Spieler im Kader, die in den Spielen der neuen Saison ihre Einsätze erhalten sollen.