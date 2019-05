Fußball, Bezirkspokal-Halbfinale: FC Hochemmingen – FV Tennenbronn 1:4 (1:3). Nachdem der FC Hochemmingen am Sonntag noch das Aufeinandertreffen in der Liga mit 5:2 für sich entschied, nahm der FV Tennenbronn drei Tage später erfolgreich Revanche und gewann das Bezirkspokal-Halbfinale verdient mit 4:1. Tennenbronn attackierte die Gastgeber früh und verschaffte sich dadurch Kontrolle über das Spiel. Nach 13 Minuten brachte Sven Staiger die Gäste, wie schon am vergangenen Sonntag, in Führung und legte wenig später zum 0:2 nach. Der dritte Treffer durch Markus Broghammer in Minute 40 wurde direkt durch Julian Künstler gekontert, sodass es mit dem 1:3-Zwischenstand in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel setzte Hochemmingen alles auf eine Karte, das 1:4 durch Manuel Hilser nach 56 Minuten stellte aber die Entscheidung dar. Somit steht die Mannschaft von Trainer Carmine Italiano wie schon im Vorjahr im Finale des Bezirkspokals. Tore: 0:1 (13.) Staiger, 0:2 (32.) Staiger, 0:3 (40.) Broghammer, 1:3 (42.) Künstler, 1:4 (56.) Hilser. ZS: 250. SR: Stephan Niggemeier (Unterkirnach). Gelb-Rot: FCH (84.).

Pfaffenweiler mit Start nach Maß

FC Bräunlingen – FC Pfaffenweiler 1:2 (0:1). (mst) Pfaffenweiler erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach drei Minuten in Führung. Einen Angriff über die rechte Seite schloss Tim Simon nach Vorarbeit von Stefan Link zur frühen Gäste-Führung ab. In der Folge hatte Pfaffenweiler alles unter Kontrolle und ließ in der Defensive kaum eine Chance zu. Folglich ging es mit 0:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck in der Offensive und kamen vereinzelt auch zu Chancen. In der Bräunlinger Drangphase sorgte dann aber Luca Pantel mit dem 0:2 nach einem Eckstoß für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Abdulah Cil zwei Minuten vor dem Ende nochmals, Pfaffenweiler bewahrte aber die Ruhe und brachte den Sieg routiniert über die Zeit. Somit steht der FCP im Bezirkspokal-Finale und trifft dort auf den FV Tennenbronn. Tore: 0:1 (3.) Simon, 0:2 (73.) Pantel, 1:2 (88.) Cil. ZS: 300. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).