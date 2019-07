Volleyball-Regionalliga, Damen: Der TV Villingen startet am Sonntag, 29. September, beim TSV Burladingen in die Punktspiele. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan hervor. Erstmals vor eigenem Publikum präsentiert sich der Drittliga-Absteiger am Samstag, 5. Oktober. Dann gastiert der USC Konstanz in der Hoptbühlhalle. Mit Marie Dinkelacker und Britta Steffen stehen zwei ehemalige Villinger Spielerinnen im Team des USC.

Durch den freiwilligen Abstieg des MTV BSP Stuttgart, der einmal mehr außer Konkurrenz in der Regionalliga spielt und nicht absteigen kann, umfasst die Liga elf Mannschaften. Gespielt wird die Vorrunde bis zum 14. Dezember, wobei die Villingerinnen im letzten Monat des Jahres zwei Heimspiele gegen den MTV Ludwigsburg und Burladingen haben. Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für Villingen am 11. Januar in Konstanz weiter. Abgeschlossen wird die Villinger Saison mit dem Spiel in Ludwigsburg am 21. März.

Unterdessen sind die Villingerinnen bereits fleißig im Training. „Da wir aktuell in erster Linie Spielerinnen aus Villingen haben, ist die Trainingsbeteiligung ausgezeichnet. Wir testen einige Systeme und liegen gut im Zeitplan, bevor die Urlaubszeit beginnt“, sagt Trainer Sven Johansson. Er plant in der kommenden Woche zum Abschluss der ersten Trainingsphase ein Vorbereitungsspiel.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen von der zuletzt schwerer verletzten Lisa Spomer, bei der zunächst befürchtet wurde, dass sie erst im kommenden Jahr wieder einsatzfähig sein wird. „Lisa ist aktuell bei jedem Training dabei. Natürlich trainiert sie individuell und ohne Ball. Sie ist sehr ehrgeizig und wenn alles klappt, wird sie auch im Herbst wieder spielen können“, ist Johansson zuversichtlich.