Volleyball, Dritte Liga Damen: TV Villingen – SV Sinsheim (Samstag, 19 Uhr). Wird der letzte Auftritt vor eigenem Publikum zugleich zum letzten Heimspiel in der 3. Liga? Dieses Szenario steht zu befürchten, denn die Villinger Volleyballerinnen befinden sich im Kampf gegen den Abstieg in einer denkbar schlechten Position. Sollten Mainz-Gonsenheim und GA Stuttgart am Wochenende auch nur einen Punkt holen, wäre bei drei Absteigern der Sturz in die Regionalliga besiegelt. Da würde auch kein eigener Sieg gegen Sinsheim helfen. Selbst dieser ist äußerst fraglich, denn die Gäste führen die Tabelle an und haben satte 25 Punkte mehr auf dem Konto als Villingen.

Derlei Rechenspiele interessieren Villingens Trainer Sven Johansson indes nicht. „Noch sind wir nicht abgestiegen. Wir werden noch mal Vollgas geben und alles in die Waagschale werfen. Er weiß genau, was auf seine Mannschaft am Samstag zukommt. „Wir haben schon das Hinspiel in Sinsheim klar verloren. Die Mannschaft ist sehr kompakt und auf allen Positionen ausgeglichen besetzt. Da nützt es wenig, sich auf eine bestimmte Spielerin zu konzentrieren. Wir werden wohl abwarten müssen, was der Gegner macht und taktisch darauf reagieren.“ Um die Außenseiterchance gegen den Spitzenreiter zu nutzen, setzt Johansson auch auf das Publikum in der Hoptbühlhalle. „Wir hoffen auf möglichst viele Zuschauer, die uns beim letzten Heimspiel der Saison lautstark unterstützen.“ Villingen geht mit der gleichen Mannschaft ans Netz wie zuletzt bei der 1:3-Niederlage in Stuttgart. Auch Martina Bradacova wird gegen Sinsheim und zwei Wochen später beim Saisonfinale in Mainz-Gonsenheim noch mal aushelfen.

Der TV Villingen nutzt den Rahmen, um neben Bradacova fünf weitere Spielerinnen zu verabschieden. Julia Reich, Nina Gass, Klara Single, Michelle Spomer und Ramona Dietrich werden aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen der Mannschaft in der kommenden Runde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Diese Lücken gilt es möglichst schnell zu füllen. Johansson: „Wir brauchen auf jeden Fall fünf neue Spielerinnen, entweder externe oder aus unserer Verbandsliga- und Landesligamannschaft.“