Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Lebach – TV Villingen (Samstag, 19.30 Uhr). Zum Jahresauftakt müssen die Villinger Volleyballerinnen über 300 Kilometer zu ihrem Auswärtsspiel reisen. Im ersten Vergleich zwischen beiden Teams Anfang Oktober feierte Lebach in der Villinger Hoptbühlhalle einen klaren 3:0-Sieg. Zwischenzeitlich haben die Saarländerinnen bereits acht Punkte mehr auf dem Konto als das Team aus der Doppelstadt und geht erneut als klarer Favorit ans Netz. Dennoch sollte Villingen unbedingt punkten, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter abzufallen. Bei erst drei Saisonsiegen aus zehn Spielen ist das Team aus dem Schwarzwald der einzige Drittligist, der noch im einstelligen Punktekonto verweilt.

Villingens Trainer Sven Johansson hat keine guten Erinnerungen an die erste Partie. „Es war eines unserer bisher schwächsten Saisonspiele. Wir waren nahezu chancenlos. Lebach hat bei uns fast fehlerfrei gespielt. Sie sind personell seit Jahren zusammen und kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit. Ein Team ohne zwei, drei herausragende Spielerinnen.“ Gut in Erinnerung hat Johansson die Stärke der Saarländerinnen bei den Aufschlägen. Hier gelte es, in der eigenen Abwehr und der Ballannahme sehr konzentriert zu agieren, um nicht wieder in ähnliche Schwierigkeiten wie im Oktober zu bekommen.

Schwerpunkt der Trainingsarbeit beim TV Villingen war unter der Woche weiterhin die Integration der beiden Rückkehrerinnen Julia Reich und Michelle Feuerstein, wobei Reich bei ihrem Auslandssemester in Ungarn überhaupt keinen Volleyballsport betrieb. Kapitän Feuerstein fehlte zuletzt vier Wochen wegen Urlaub und soll sich im Abschlusstraining, ebenso wie Reich, nochmals intensiv einem Belastungstest unterziehen. „Michelle wird sicher schnell wieder hereinfinden. Bei Julia warne ich davor, gleich Wunderdinge zu erwarten. Sie ist auf der Außenposition eine zusätzliche Option, die ich natürlich sehr gern im Kader habe“, ergänzt Johansson.

Auch Mittelblockerin Nina Gass wird mit nach Lebach reisen, allerdings eher als Unterstützung von außen. Sie hat weiterhin ungeklärte Rückenprobleme. „Ich möchte sie eigentlich nicht ins Spiel bringen. Mir ist das Risiko zu groß“, betont Johansson. Die Mittelblockerin trainiert aktuell nur einmal in der Woche mit dem Team. Ganz ins Risiko muss der Coach indes im Zuspiel gehen. Mit Ramona Dietrich ist nur eine Spielerin dabei, da Nikola Strack nach ihrem Fußbruch lange pausieren muss. Die 15-jährige Marie Uhing ist noch keine Option und wird vorerst nur bei den Heimspielen im Villinger Kader stehen.

Johansson bescheinigt seinen Spielerinnen gute Trainingsleistungen Auch das Blitzturnier in Beiertheim habe das Team vorangebracht. Der letzte Tabellenplatz und der Druck, Spiele gewinnen zu müssen, sei aktuell keine zusätzliche Belastung. „Ich habe bei uns das Gefühl, dass wir alle noch mehr zusammenrücken. Ich bin mir sicher, dass wir auch am Samstag wieder alles geben und versuchen werden. An der Einstellung und am Kampfgeist hat es bei uns noch nie gelegen“, fügt Johansson an. Für Lebach spricht indes, dass diese Mannschaft bisher erst ein Heimspiel verloren hat.