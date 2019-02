Handball-Landesliga: TuS Steißlingen II – TV St. Georgen 29:24 (15:11). Die St. Georgener Handballer haben am Sonntag bereits ihre elfte Niederlage kassiert. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Jürgen Herr eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den vorherigen Auswärtspartien, doch es bleibt weiterhin viel Luft nach oben. Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg.

St. Georgen begann in Steißlingen ganz nach den eigenen Vorstellungen. Nach sieben gespielten Minuten führten die Gäste mit 4:2 und nach einer langen Phase ohne Treffer nach zwölf Minuten sogar mit 5:2. Steißlingen kämpfte sich zum 5:5 heran, doch die Bergstädter zogen wieder davon (5:7). Exakt so ging es auch die nächsten Minuten weiter. St. Georgen ging in Führung, Steißlingen glich aus. Mehr gelang den Gastgebern jedoch lange nicht. Erst in Minute 28 führte Steißlingen (12:11) erstmals. St. Georgen hatte da eine ganz schwache Phase und kassierte gleich noch drei Treffer, ohne selbst erfolgreich zu sein. Fünf Minuten blieben die Bergstädter vor der Pause torlos. Einige Angriffe wurden zu leichtfertig verschenkt und in anderen Fällen scheiterten die Gäste am starken Schlussmann der Steißlinger, die ihrerseits in der Phase eiskalt agierten.

St. Georgens Trainer Herr forderte nach den ersten 30 Minuten mehr Mut von seinen Spielern ein. Ebenso sprach er die einfachen Fehler und die oftmals fehlende Entschlossenheit an. Zwar gelang den Bergstädtern der erste Treffer nach dem Seitenwechsel, doch fortan wuchs der Rückstand. Steißlingen zeigte eine gute Chancenauswertung, während St. Georgen im Angriff die Flexibilität vermissen ließ.

So war die Partie eigentlich schon in Minute 46 beim Stand von 23:17 für die Gastgeber entschieden. Den Gästen aus St. Georgen gelang es in der Schlussviertelstunde nicht mehr, den Rückstand auf weniger als vier Tore zu minimieren, auch weil es oft kein Durchkommen gab oder der Torhüter der Gastgeber eine unüberwindbare Größe darstellte. Die Bergstädter haben jetzt eine dreiwöchige Punktspielpause, bevor es am 16. März zum Tabellendritten TV Ehingen geht.

Tore für St. Georgen: Theo Assfalg (5), Niclas Grießhaber (1), Robin Schmidt (2), Jonas Herrmann (1), Jannik Waller (3), Mario Müller (4), Yannik Abelmann (1), Stephan Lermer (2), Manuel Bürk (5/3).