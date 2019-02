von SK

Handball, Landesliga-Süd: HG Müllheim/Neuenburg – TV St.Georgen 26:26 (11:9). (ler) Nach der Niederlage gegen die SG Gutach/Wolfach standen die Bergstädter vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger bereits etwas unter Druck. Eine Niederlage hätte den Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf fünf Punkte verkürzt. Angesichts der prekären Verletztensituation boten mit Bernhard Lobmeier und Ex-Co-Trainer Sven Waßmer zwei erfahrene Spieler ihre Hilfe an, die die Defensive verstärkten. Hinzu kam Yannick Abelmann aus der Reservemannschaft. Auch Jonas Herrmann spielte wegen einer Schulterverletzung nur in der Defensive.

Zu Spielbeginn erkämpften sich die Abwehr und Torhüter Jannik Kaltenbach einige Bälle, doch im Angriff lief wenig zusammen. Erst in Minute fünf erzielte Theo Assfalg den ersten Treffer für den TVS. In der zwölften Spielminute, beim Stand von 6:2 für die HG, nahm Trainer Jürgen Herr eine Auszeit. Manuel Bürk kassierte kurz darauf eine Zeitstrafe. Zurück auf dem Feld erzielte Bürk im Anschluss drei Tore in Folge zum 9:6. Theo Assfalg und Stephan Lermer sorgten für den 9:8 Anschluss. Doch die Gäste scheiterten danach wiederholt an Torhüter Castelluccio. „Wir sind mit unseren Torchancen zu leichtfertig umgegangen“, sagte Trainer Herr in der Pause und ergänzte: „Mit einer kämpferisch guten Einstellung haben wir uns zurück in die Partie gebissen.“

Die zweiten 30 Minuten glichen einem Krimi. In Minute 35 kassierte Bürk seine zweite Zeitstrafe. In der Defensive übernahm Waßmer seine Aufgaben. Im Angriff war Bürk nicht zu stoppen und erzielte insgesamt 15 Tore. Als HG-Akteur Dinse auf die Strafbank musste, gingen die Bergstädter erstmals in Führung. Yannick Abelmann fasste sich ein Herz und traf. Auch danach blieb die Partie spannend. Die Defensive des TVS hatte nun nicht mehr den Zugriff auf den HG-Angriff wie im ersten Durchgang. Immer wieder wurde Bürk in Einzelmanndeckung genommen, später auch Theo Assfalg. Eine Minute vor Schluss traf Dinse zum 26:26. Trotz Auszeit und offener Deckung der Hausherren gelang es St. Georgen nicht, den erlösenden Siegtreffer zu erzielen. Stattdessen kamen die Gastgeber nochmals in Ballbesitz. Der letzte Wurf landete im Block.

Möglicherweise haben die Bergstädter durch das Unentschieden einen Punkt verloren. Andererseits punktete die enorm verletzungsgebeutelte Mannschaft zum ersten Mal seit 484 Tagen wieder auswärts und verteidigte Tabellenplatz sechs. Mit der gezeigten Einstellung sollte nun auch beim TV Messkirch etwas machbar sein.

Tore für den TV St. Georgen: Lermer, Müller (je 1), Abelmann (3), Bürk (15/3) und Assfalg (6).