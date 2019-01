von SK

Handball, Landesliga Herren: TV St. Georgen – SG Gutach/Wolfach (Samstag, 20:30 Uhr). (sle) Die St. Georgener Landesliga-Handballer erwarten am Samstag die SG Gutach/Wolfach zum Derby. Ein Nachbar ist die Spielgemeinschaft allerdings nur im geografischen Sinne, tabellarisch sieht es anders aus. Während die Bergstädter mit 14 Punkten Rang sechs belegen, stehen die Gäste mit nur sechs Zählern auf Platz 13. Bliebe dies bis Saisonende so, müsste die SG in die Bezirksklasse absteigen.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr ließ seine Mannschaft über den Jahreswechsel fleißig trainieren. Das geplante Trainingsspiel gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg fand aufgrund von Personalmangel des Gegners allerdings nicht statt. Positive Meldungen gibt es dennoch. Jannik Kaltenbach ist nach seinem Auslandsaufenthalt wieder zurück im Kader. Mit ihm, Benjamin Ott, Thomas Schwer und Joel Erdrich hat Trainer Jürgen Herr nun die Qual der Wahl zwischen den Pfosten. Kapitän Jan Holzmann macht zwar weiter Fortschritte, wird gegen die SG vermutlich aber noch nicht auflaufen können. Da Theo Assfalg aufgrund des Fehlens von Jannik Waller und der Verletzungen von Lukas und Niklas Holzmann zunehmend im Rückraum eingesetzt wird und Thule Laabs sich erneut mit Verletzungsproblemen plagt, verbleibt mit Mario Müller nominell nur noch ein Außenspieler. Mit Bernhard Lobmeier und Patrik Papke werden erneut zwei erfahrene und flexibel einsetzbare Spieler den Kader ergänzen.

Trotz der prekären Lage ist das Potenzial der Gäste beeindruckend. In der vergangenen Saison kämpfte Gutach/Wolfach lange Zeit um die Spitzenplätze. Der Kader blieb bis auf den langzeitverletzten Matthias Klotz weitgehend zusammen. Das Spiel der SG zeichnet sich vor allem durch eine knallharte 6:0-Abwehr mit einem starken Claudius Baumann zwischen den Pfosten aus. Der Angriff war zuletzt das Sorgenkind von Trainer Oliver Kronewitter. Oft agierte man hier etwas gehemmt. Große Verantwortung liegt hier in den Händen des jungen Lukas Glunk, der den Bergstädtern schon im Hinspiel, als man nach einer desolaten Leistung unterlag, große Probleme bereitete.

Nichtsdestotrotz möchte man sich im Lager der Bergstädter auf die eigenen Stärken besinnen und den Schwung aus dem positiven Jahresabschluss mitnehmen. „Wir haben im Hinspiel in Gutach, vor allem in der ersten Hälfte schlecht ausgesehen. Da haben wir noch eine Rechnung offen. Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand und muss alles in die Waagschale werfen. Wichtig wird sein, kühlen Kopf zu bewahren und die Balance aus Konzentration und Gelassenheit zu finden“, sagt St. Georgens Kapitän Jan Holzmann.

Das Spiel wird zur ungewohnten Zeit, um 20:30 Uhr angeworfen. „Wir hoffen, dass die Leute durch die Handball-WM Lust auf unsere Spiele auf dem Roßberg bekommen. Ich hoffe, es werden wieder viele Zuschauer den Weg in die Halle finden“, sagt TV St. Georgens Abteilungsleiter Matthias Flaig.