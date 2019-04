von SK

Handball, Landesliga-Süd: TV St. Georgen – TV Herbolzheim 27:32 (14:14). (sl) Im letzten Heimspiel der Saison empfing der TV St. Georgen den Spitzenreiter und verkaufte sich trotz der Niederlage achtbar. Jubeln durften die Bergstädter nach der Partie dennoch. Durch die Niederlage des TV Meßkirch gegen die HU Freiburg hat der TVS den Klassenerhalt sicher und spielt auch in der kommenden Saison in der Landesliga.

Die Gäste mussten auf ihren gesperrten Kapitän Florian Troxler verzichten. St. Georgen hingegen agierte bis auf die länger verletzten Lukas und Niklas Holzmann vollzählig. Die Mannschaft wollte mit einer guten Leistung Manuel Bürk, Jonas Herrmann und Trainer Jürgen Herr verabschieden und begann engagiert. Die Bergstädter starteten mit einer 3:0-Führung, die zum 7:4 ausgebaut wurde. Im Anschluss leistete sich St. Georgen einige Fehler, die der Gast mit dem 9:9 bestrafte. St. Georgen agierte auch danach auf Augenhöhe. Phasenweise schaffte es Herbolzheim nicht, das Tempo der Bergstädter mitzugehen, leistete sich aber weniger Fehler.

Ähnlich wie im Hinspiel entschieden die Schützlinge von Trainer Mario Reif die Partie direkt nach dem Seitenwechsel. St. Georgen bekam nicht mehr den Zugriff auf die Angriffe und war im Abschluss unglücklich. In wenigen Minuten erhöhte der Spitzenreiter auf 15:22. Danach verkürzten die Jungs vom Roßberg bis zum 20:23. Herbolzheim spielte allerdings seine ganze Routine aus. Allen voran der überragende Erik Ziehler. Er drückte der Partie seinen Stempel auf. Herbolzheim setzte sich letztendlich souverän durch.

Immerhin hielten die Bergstädter die Partie lange offen. „Hätten wir immer diese Leistungen gezeigt, wären wir sicher nie in Abstiegsnöte geraten“, sagte TV-Trainer Jürgen Herr, der nach der Partie mit Manuel Bürk und Jonas Herrmann verabschiedet wurde. „Das Spiel hat gezeigt, was die Mannschaft kann. Wir verabschieden drei Persönlichkeiten, die diese Mannschaft maßgeblich geprägt haben“, sagte Abteilungsleiter Matthias Flaig. Für die Bergstädter geht es am kommenden Samstag nach Allensbach. Hier will St. Georgen nochmals punkten und die miserable Auswärtsstatistik aufbessern.

Tore TV St. Georgen: Lermer, Waller, Lobmeier (je 1), Assfalg (7/3), Bürk, Müller (je 2), Schmidt, J. Holzmann (je 5), Linhard (3).