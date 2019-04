von Autorenzeile

Handball, Landesliga Süd: TV St. Georgen – TB Kenzingen (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Der TV St. Georgen empfängt am Samstag den TB Kenzingen zum Duell der Südbadenliga-Absteiger. Mit 19 Punkten stehen die Gäste einen Tabellenplatz vor den Bergstädtern.

Nach einem großen Umbruch im Sommer mit über einem Dutzend Ab- und Zugängen sowie einem neuen Trainer absolviert Kenzingen eine Saison mit Höhen und Tiefen. Während man sich gegen die Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel schadlos hielt, reichte es gegen die Top-Teams meistens nicht zum Sieg. Der Turnerbund ist außerdem Remis-König der Liga. Bereits fünf Spiele der Üsenberger endeten mit einem Unentschieden. Der zentrale Akteur der Mannschaft von Trainer Florian König ist der junge Oliver Bührer. Es wäre jedoch falsch, den Gegner auf einen Spieler zu reduzieren. Besonders den Rückraum mit Abderrahmen Rakez und den 43-jährigen Dalius Rasikevicius sollte man im Auge behalten. Der Litauer lief schon in der Championsleague auf, da ging der Großteil der Bergstadt-Handballer noch nicht mal zur Schule.

St. Georgen benötigt zum sicheren Klassenerhalt noch mindestens einen Sieg. Durch den Erfolg der SG Gutach/Wolfach am vergangenen Wochenende schrumpfte das Polster wieder auf drei Punkte. Dazwischen liegt der TV Meßkirch und die HG Müllheim/Neuenburg mit 15 bzw. 16 Punkten. Im Falle einer Punktgleichheit mit Meßkirch oder der HG würde St. Georgen vom besseren direkten Vergleich profitieren.

Neben den Langzeitverletzten stehen zudem Fragezeichen hinter den Einsätzen von Jannik Waller und Jonas Herrmann. Herrmann erlitt in Ringsheim Mitte der ersten Hälfte einen Cut am Auge und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Kapitän Jan Holzmann wird hingegen in den Kader zurückkehren. Vermutlich ebenfalls im Aufgebot sein wird der 17-jährige Bastian Oesterle. Der großgewachsene Linkshänder feierte am vergangenen Wochenende sein Debüt im Trikot der Bergstädter und darf sich erneut Hoffnungen auf Einsatzminuten machen.