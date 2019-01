von SK

Volleyball-Oberliga, Herren: Unterseevolley TV Radolfzell – TG Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). (daz) Vier Siege feierten die Schwenninger in den vergangenen Partien und möchten die kleine Erfolgsserie, die sie inzwischen bis auf Rang zwei der Tabelle brachte, gern fortsetzen. Da die Gastgeber Vorletzter der Liga sind, scheint es eine machbare Aufgabe zu sein. Aber Vorsicht ist geboten. Im Oktober mühten sich die Neckarstädter in eigener Halle zu einem 3:2-Erfolg. "Wir fühlten uns damals nach einer 2:0-Satzführung schon auf der Siegerstraße, bevor uns Radolfzell noch alles abverlangte. Mit einer konzentrierten Leistung sollte uns das diesmal nicht passieren", sagt TG-Trainer Günter Hones. Er muss den verletzten Kapitän Christoph Dietrich verzichten, für den Thomas Breuling auf der Diagonalposition zum Einsatz kommen wird. Alle anderen Spieler sind fit und wollen die Erfolgsserie ausbauen.

"Auch wenn wir auf Rang zwei der Liga stehen, so schauen wir in erster Linie auf unseren Vorsprung zu den Abstiegsplätzen. Sollten wir aus Radolfzell drei Punkte mitbringen, wäre das fast schon der Klassenerhalt und unser primäres Ziel erreicht", ergänzt Hones. Er setzt darauf, dass die jüngsten Erfolge, und hier vor allem der unerwartet klare Sieg gegen Kappelrodeck, seiner Mannschaft viel Selbstvertrauen gegeben haben. Nach zwölf von 18 Spieltagen stehen bisher acht Siege auf der Habenseite. Hones: "Das ist eine starke Zwischenbilanz, die ich vor der Saison sofort unterschrieben hätte. Schließlich spielen wir erst unsere zweite Saison in der Oberliga." Radolfzell hat zuletzt drei Spiele in Folge nicht gepunktet.