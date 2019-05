von Stefan Ummenhofer

Fußball, Südbadischer Pokal: Vier Tage vor dem Südbadischen Pokal-Finale in Pfullendorf gaben sich Vertreter der beiden Endspielteilnehmer ein Stelldichein zu einer Pressekonferenz in den Räumen des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) in Freiburg. Wesentliche Erkenntnis: Die Beteiligten rechnen mit einer spannenden Partie zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen.

Laut Verbands-Vizepräsident Christian Dusch sind bislang rund 1300 Tickets für die am Samstag um 16.15 Uhr in Pfullendorf beginnende Begegnung abgesetzt. „Ich rechne mit einer interessanten und hoffentlich torreichen Begegnung“, sagte Dusch. Einen Tipp wollte er sich von Moderator Manfred Schäfer aber nicht entlocken lassen: „Ich bin zur Neutralität verpflichtet.“

Dies sind die Vertreter der Endspielteilnehmer natürlich nicht. Deshalb verschlossen sie sich auch einem Tipp nicht. FC 08-Kapitän Benedikt Haibt prognostizierte einen 2:0-Erfolg seiner Mannschaft. Dementsprechend Rielasingens Spielführer und zugleich Torhüter Dennis Klose ein 2:0 für die Seinen voraussagte. Jago Maric, Trainer der „Nullachter“, nannte kein Ergebnis, tendierte aber zu einem Villinger Sieg. Wenig überraschend vor diesem Hintergrund war die Aussage von Oliver Hennemann, Sportlicher Leiter der Hegauer: „Dann sage ich, Rielasingen gewinnt.“ In einem Punkt waren sich alle vier einig: „Es wird am Samstag auf Kleinigkeiten ankommen.“

Hennemann sieht den FC 08 in einer leichten Favoritenrolle: „Die Villinger sind ein sehr erfahrener Gegner.“ Wenn sein Team entsprechend Fußball spiele, bestehe aber dennoch eine gute Chance, den Pokal zu holen. Dennis Klose gestand, man wolle zwar unbedingt gewinnen, noch wichtiger für den Verein sei jedoch der bereits seit etwa zwei Jahren anvisierte Aufstieg in die Oberliga. „Am Besten, wenn wir beides schaffen“, hofft Hennemann.

Um die Liga kümmern muss sich der FC 08 einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr. Die Villinger können noch bestenfalls Fünfter werden. Was Maric im Hinblick auf Samstag besonders freut: „Wir werden vermutlich in Bestbesetzung antreten. Das ist nach den vergangenen Wochen sehr wichtig.“ Er habe großen Respekt vor dem Gegner. „Aber“, so Maric, „wir werden definitiv alles tun, um den Pott wieder nach Villingen zu holen.“ Dabei wolle man auch aus dem letztjährigen Endspiel lernen, als man den SV Linx zwar dominiert habe, dieser durch fünf unaufmerksame Minuten der Villinger aber aus einem 1:0 ein 1:2 machte. Benedikt Haibt ergänzte: „Wir wollen die beiden vergangenen, sehr starken Jahre nun mit dem Pokalsieg krönen.“

Beide Teams werden von einer stattlichen Anzahl Fans begleitet. Den Zuschauern wird geraten, nicht erst in letzter Minute am Stadion aufzuschlagen, um Staus zu vermeiden.

Mehr als 100 Helfer werden vor Ort dafür sorgen, dass das auch im Rahmen der Live-Konferenz des „Tages der Amateure“ in der ARD übertragene Spiel reibungslos über die Bühne geht.