von Roger Müller

Reiten: (rom) Stühlerücken beim Reiterring Schwarzwald Baar: Nach elf Jahren kandidierte Thomas Wolff (RT Frese) nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden. Auch die 2. Vorsitzende, Esther Todt (RuF Donaueschingen), trat nicht mehr an. Neue Vorsitzende wurde Gaby Grieshaber vom RFV Schwenningen, neue Stellvertreterin Aylin Maahs (RZ Frese).

Dennoch bleiben beide langjährigen Vorstände dem Reiterring erhalten. Während Wolff als Delegierter bei den Verbandsversammlungen den Reiterring vertritt, wurde Esther Todt zur Verantwortlichen Sport (Springen und Dressur) gewählt. Kassenchef bleibt Roland Kaiser (RFV Blumberg), er kümmert sich zudem um den Breitensport. Kerstin Endepols-Hornung (PST Schwarzwald Baar) bleibt Schriftführerin und Karin Lachner (RFV Zollhaus) Beauftragte für das Voltigieren. Rolf Eck (RV Villingen) kümmert sich um die Vielseitigkeitsreiter.

Der Reiterring hat sich die Nachwuchsförderung auf die Fahnen geschrieben und will vor allem im Bereich der U14 weiter erfolgreiche Arbeit leisten. „Immerhin haben wir sechs Reiter im Regionalkader“, sagte Thomas Wolff. Allerdings war das Jahr 2018 auch durch zwei Liquidationen von Reitvereinen geprägt: RFV Niedereschach und Olympia Königsfeld. Aktuell meldete das Pferdesportzentrum Schwarzwald Baar mit ihrer Anlage PSZ Oberer Neckar Insolvenz an. Für dieses Jahr wird es den Verein wohl noch weiter geben, die Einsteller verteilten sich jedoch bereits auf andere Anlagen. Allerdings wurden viele Erfolge auch mit Schulpferden erlangt, auf die nun wohl nicht mehr zurückgegriffen werden kann. Diese Entwicklung wurde mit großem Bedauern aufgenommen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Mit dem Pferdeparadies Haug aus Talheim kam nicht nur ein neuer Verein hinzu, sondern auch gleich 70 neue Mitglieder, sodass aktuell 1769 Pferdesportler Mitglied im Reiterring sind.

Für 2019 sind die Aktivitäten bereits festgezurrt. Neben den Ringmeisterschaften im Springen und Dressur, will man eventuell erstmals mit dem Pferdesportkreis Donau Neckar einen Fahrertag für Gespanne ausrichten. Die Modalitäten sollen noch geklärt werden. Mit Löffingen, Blumberg und Donaueschingen stehen in diesem Jahr erstmalig drei statt zwei Breitensportveranstaltungen im Kalender. Auch die Voltigierer haben für 2019 wieder Maßnahmen geplant. Lediglich die Buschreiter bereiten den Verantwortlichen etwas Sorgen. In diesem Bereich herrschte auf der Vielseitigkeitsstrecke von Rolf Eck in 2018 kaum Nachfrage.

Der Vorstand informierte auch über die geänderten Modalitäten der Ringmeisterschaften. Hier sollen in diesem Jahr keine Berufsreiter mehr gewertet werden. Die Springreiter ermitteln auch in 2019 ihre Sieger beim Turnier des RFV Donaueschingen, die Frackreiter gehen beim RFV Schwenningen ins Viereck. Zudem werden noch die Qualifikationen für die Vereinswettbewerbe im Rahmen des großen CHI in Donaueschingen ausgetragen.