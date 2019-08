Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Gutmadingen – SC Gottmadingen-Bietingen (Sonntag, 16 Uhr). (daz) Mit einem kleinen Spektakel über 120 Minuten und dem folgenden Elfmeterschießen hat sich Landesliga-Aufsteiger FC Gutmadingen am vergangenen Wochenende die Teilnahme am Pokal erkämpft. Nach dem FC Schonach soll nun mit dem SC Gottmadingen-Bietingen der nächste Landesligist von der Teilnehmerliste gestrichen werden. Da beide Teams in der gleichen Liga spielen, ist auch diesmal ein Elfmeterschießen nicht ausgeschlossen, sollte es nach 120 Minuten keinen Sieger geben.

„Gottmadingen ist, ebenso wie wir, Aufsteiger. Es sollte eine Partie auf Augenhöhe werden. Auf ein erneutes Elfmeterschießen würde ich gerne verzichten. Wir möchten den Einzug in die zweite Runde gern in 90 Minuten realisieren“, sagt Marc Genter, der weiterhin den im Urlaub weilenden Cheftrainer Steffen Breinlinger vertritt.

Allerdings gab es unter der Woche einige Stimmungsdämpfer. Manuel Huber ging angeschlagen aus der vergangenen Partie und Dominik Maus musste zuletzt ebenfalls wegen einer Blessur pausieren. Zudem bekam Claudius Hirt im Training einen Schlag ab, sodass auch sein Einsatz fraglich ist.

Den kommenden Gegner kennen die Gutmadinger trotz der räumlichen Nähe nicht. Genter: „Das muss kein Nachteil sein. Wir wollen unser Spiel dem Gegner aufzwingen. In jedem Fall ist die Partie eine Standortbestimmung vor dem Meisterschaftsauftakt.“ Sollte Gutmadingen als Sieger vom Platz gehen, würde in der nächsten Runde mit dem Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen ein attraktiver Gegner warten.

Bevor die Gutmadinger am Sonntag im Pokal spielen, findet am Freitagabend noch ein weiteres Testspiel auf eigenem Platz statt. Um 19 Uhr ist die SGM Deißlingen/Lauffen der Gegner.