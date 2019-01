von Autorenzeile

Handball-Landesliga Herren: TV St. Georgen – SG Gutach/Wolfach 20:23 (9:14). (sle) Die Bergstädter sind mit einer Derbyniederlage ins neue Jahr gestartet. St. Georgen begann mit viel Zuversicht in die zunächst ausgeglichene Partie. Das Team wollte sich unbedingt für den schwachen Auftritt im Hinspiel revanchieren. Daraus wurde nichts.

Beim Stand von 3:3 musste Spielmacher Jan Linhard bereits in der zehnten Spielminute mit einer Knieverletzung vom Feld. Erneut wurde die Taktik von Trainer Jürgen Herr durch eine Verletzung über den Haufen geworfen. Im nächsten Angriff der SG folgte ein weiterer Aufreger. Stephan Lermer bearbeitete den einlaufenden Mike Lehmann. Dieser beantwortete das Ziehen am Trikot mit einem unsportlichen Ellenbogencheck und sah die Rote Karte. Dennoch schwappte das Momentum auf die Seite der SG, die zwischenzeitlich auf 4:7 erhöhte. Immer wieder vertändelten die St. Georgener leichtfertig ihre Ballgewinne oder scheiterten an Claudius Baumann im SG-Tor. Beim Stand von 9:13 für die SG wurden die Seiten gewechselt. „Wir wussten, wie schwer die Partie wird. Die SG ist ein unangenehmer Gegner. Ohne Jan mussten wir erneut rotieren und in einer Aufstellung agieren, die wir so selten trainieren. Dennoch haben wir viele Chancen kreiert, aber zu wenige genutzt“, sagte Trainer Herr in der Pause.

Als in der zweiten Halbzeit Stefan Staiger beim Stand von 14:17 eine Zeitstrafe sah, hatten die Jungs vom Roßberg erneut die Chance, die Partie zu drehen. Die SG erzielte siebeneinhalb Minuten kein Tor. St. Georgen scheiterte zwei Mal vom Siebenmeterpunkt. Acht Minuten vor Ende kamen die Gastgeber erneut auf 18:20 heran. Obwohl die SG ebenfalls einen Strafwurf liegen ließ, und Benjamin Ott im St. Georgener Tor zwei Großchancen parierte, gelang es nicht mehr, die Partie zu drehen. So triumphierte die SG mit 20:23 und entpuppte sich einmal mehr als Angstgegner der Schwarzwälder. In einer insgesamt auf niedrigem spielerischen Niveau, jedoch sehr umkämpften Partie, unterlagen die Bergstädter einmal mehr wegen einer schwachen Leistung im Angriff. Die SG servierte einen St. Georgener Heimsieg förmlich auf dem Silbertablett. Allerdings nahmen die Gastgeber diesen trotz teilweiser doppelter Überzahlsituationen nicht an.

Für die Bergstädter ist die Niederlage kein Beinbruch. Dennoch wäre ein Sieg Balsam auf die Seele gewesen. Die Niederlage ist ein kleiner Fingerzeig für die kommenden Wochen. Sie zeigt, wie wichtig die geholten Punkte sind. Jan, Niklas und Lukas Holzmann, Thule Laabs, Jonas Herrmann sowie Jan Linhard werden wohl weiterhin verletzt fehlen. Mit Theo Assfalg spielt ein Linksaußen im rechten Rückraum, der seine Sache sehr gut macht. Stephan Lermer wird als Kreisläufer wieder die Spielmacherposition bekleiden müssen. Voraussetzungen, die eine schwierige Rückrunde prophezeien.