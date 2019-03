von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – FV Möhringen 4:1 (2:1). (mst) Der SV Hinterzarten startete mit einem souveränen Heimsieg in die Rückrunde. Die Gastgeber starteten mit dem Führungstor durch Julian Eckert nach sechs Minuten gut in die Partie und ließen sich auch durch den direkten Ausgleich durch Lukas Klüppel nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor der Pause brachte Goran Misic die Hinterzartener erneut in Führung. In Hälfte zwei dominierten die Hausherren klar und entschieden mit einem Doppelschlag durch Eckert und Jona Schuler die Partie. Tore: 1:0 (6) Eckert, 1:1 (10.) Klüppel, 2:1 (39.) Misic, 3:1 (78.) Eckert, 4:1 (81.) Schuler. ZS: 70. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

SSC Donaueschingen – FC Pfohren 2:2 (1:1). Im Derby legte der SSC einen Blitzstart hin und ging bereits in Minute zwei durch Christan Ewald in Führung. Pfohren fand dann besser in die Partie und glich in Minute 20 durch Marius Wiehl aus. In der Folge agierten beide Teams auf Augenhöhe. In Minute 66 war es Jochen Reihs, der die erneute Führung für den SSC besorgte. Das letzte Wort hatte allerdings Lukas Engesser, der zwei Minuten vor Schluss den glücklichen, aber insgesamt leistungsgerechten Ausgleich besorgte. Tore: 1:0 (2.) Ewald, 1:1 (20.) Wiehl, 2:1 (66.) Reihs, 2:2 (88.) Engesser. ZS: 80. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

TuS Bonndorf II – SV Gündelwangen 1:2 (1:2). Alle drei Tore fielen bereits in den ersten zwölf Minuten. Zuerst brachte Kevin Lücke die Gäste in Führung, ehe Achim Schönle den Bonndorfer Ausgleich herstellte. Nur drei Minuten später traf Simon Fluck zur erneuten Gästeführung. In der Folge kontrollierte Gündelwangen die Partie. Bonndorf vergab seine Chancen auf den Ausgleich allesamt, sodass der Auswärtssieg am Ende in Ordnung geht. Tore: 0:1 (3.) Lücke, 1:1 (9.) Schönle, 1:2 (12.) Fluck. ZS: 60. SR: Sven Pacher (Brigachtal).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Löffingen II 1:0 (1:0). Die Spielgemeinschaft war über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft und ging nach 37 Minuten verdient in Führung: Patrick Zolg wurde im Zentrum angespielt und zimmerte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte. Nach der Pause vergab die SG mit zwei Pfostentreffern eine höhere Führung. In der Schlussphase kam Löffingen auf und drängte auf den Ausgleich. SG-Torhüter Fabian Pfeiffer rettete seiner Mannschaft mit einer Glanztat in Minute 87 den insgesamt verdienten Sieg. Tore: 1:0 (37.) Zolg. ZS: 180. SR: Adnan Dracic (Villingen).

SG Kirchen-Hausen – SV Eisenbach 2:2. Zwar spielte die SG Kirchen-Hausen gegen den SV Eisenbach nur remis, übernahm aber aufgrund der Niederlage des FC Lenzkirch die Tabellenführung der Kreisliga A 2. SR: Alwin Marschalleck (Tuttlingen).

SV Öfingen – FC Lenzkirch 2:1 (2:0). Der SV Öfingen setzte sich überraschend, aber auch verdient gegen den Spitzenreiter FC Lenzkirch durch. In Durchgang eins waren die Gastgeber die bessere Mannschaft und gingen mit einer verdienten 2:0-Pausenführung in die Kabinen. Markus Wenzler und Matthias Kaltenbach erzielten die Tore. Erst im Laufe des zweiten Druchgangs steigerten sich die Gäste, die die letzten zehn Minuten in Unterzahl bestreiten mussten. Harald Juchums Anschlusstor per Elfmeter in der Nachspielzeit kam aber zu spät. Tore: 1:0 (36.) Wenzler, 2:0 (42.) Kaltenbach, 2:1 (90.+2) Juchum. Gelb-Rot: SVÖ (90.), FCL (80.). ZS: 120. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

Das für Samstag angesetzte Spiel TuS Oberbaldingen – SV Grafenhausen wurde abgesagt.