von Werner Feißt

Hallo, liebe Fußballfreunde. Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff des DFB-Pokalspiels FC 08 Villingen gegen Fortuna Düsseldorf. Schlägt heute auch die Stunde der Nullachter? Ist der Fußball-Oberligist mit Fortuna im Bunde, ist gegen den Bundesligisten eine Überraschung möglich? Wie heißt es doch so schön: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Der VfB Eppingen lässt grüßen, jener Amateurligist, der 1974 den damaligen Bundesliga-Tabellenführer Hamburger SV mit 2:1 aus dem Wettbewerb katapultierte. Haben die Villinger heute auch einen Gerd Störzer in ihren Reihen, der damals beide Tore für Eppingen erzielte? Bald werden wir es wissen.

Großer Andrang vor dem Stadion. | Bild: Feißt, Werner

15:00 Uhr

Da der Regen gegen Mittag strahlendem Sonnenschein gewichen war, entschieden sich viele Kurzentschlossene noch für einen Besuch in der MS Technologie Arena. Vor den Kassenhäuschen bildeten sich lange Schlangen. Zwar dürfte die Partie nicht ganz ausverkauft, aber doch sehr gut besucht sein.

Düsseldorfer Spieler auf dem Weg in die Kabinen. | Bild: Feißt

Der Düsseldorfer Mannschaftsbus erreichte vor einer Stunde das Stadion und wurde von den mitgereisten Anhängern herzlich empfangen. Trainer Friedhelm Funkel betrat als einer der ersten Villinger Boden und wirkte hochkonzentriert. Aktuell machen sich beide Teams warm, die Stimmung in der MS Technologie-Arena ist bereits sehr gut.

Funkel steigt aus dem Bus: Die Düsseldorfer sind eine Stunde vorher angereist | Bild: Feißt, Werner

15:10 Uhr

Villingen muss auf seinen Kapitän Benedikt Haibt verzichten, der mit Oberschenkelproblemen bis zuletzt noch auf einen Einsatz hoffte. Dies dürfte die ohnehin schon geringen Chancen des Oberligisten noch einmal schmälern.

Bald geht es los: Die Villinger wärmen sich vor der Partie auf | Bild: Feißt

Der Präsident des FC08 Villingen, Leo Grimm, ist schon vor dem Anpfiff sehr zufrieden: „Das ist genau das richtige Wetter, um noch Kurzentschlossene anzulocken. Die langen Schlangen vor der Kasse bestätigen ihn. Die Tatsache, dass Kapitän Benedikt Haibt ausfällt, will er nicht überbewerten: „Die anderen brennen auch.“

Auch die Spieler der Düsseldorfer sich auf das Spiel vor. | Bild: Feißt

15:20 Uhr:

In zehn Minuten geht es los. Die Spieler gehen ein letztes Mal in die Kabinen und das Stadion füllt sich immer weiter. Der Wettergott scheint es ebenfalls gut mit den Nullachtern zu meinen, besseres Fußballwetter kann man sich kaum vorstellen. Passend dazu läuft "An Tagen wie diesen" von der Düsseldorfer Band "Die Toten Hosen".

15:26 Uhr:

Die Stimmung im Gästefanblock ist bereits gut - fast 2.000 Düsseldorfer Fans haben sich in den Schwarzwald aufgemacht. Der Villinger Stadionbeauftragte Rüdiger Porsch ist bislang zufrieden: „Keine besonderen Vorkommnisse vor der Partie.“ Unter den Fortuna-Fans sind 200 Ultras, hinzu kommt eine Gruppe aus Fans des mit den Düsseldorfern befreundeten FC St. Gallen aus der Schweiz.

Beide Mannschaften betreten das Spielfeld | Bild: Feißt

15:30 Uhr:

Jetzt geht es los! Beide Mannschaften betreten, angeführt von Schiedsrichter Florian Heft und seinem Gespann, das Feld. Alles ist angerichtet für das Highlight des Jahres für den Oberligisten. Die Villinger Fans haben eine Choreografie vorbereitet und hissen ein Banner mit den Umrissen der Villinger Altstadt in den schwarz-weißen Vereinsfarben. Die Gästefans kontern mit einem Fahnenmeer und stimmungsvollen Trommeln. Die Gäste aus Düsseldorf haben Anspiel.

15:40 Uhr:

10. Spielminute: Ein sehr munterer Start in die Partie! Den ersten Aufreger gab es bereits in der zweiten Minute. Rouwen Hennings kam nach einem Fehler in der Villinger Hintermannschaft frei zum Abschluss, sein Schuss wurde jedoch in höchster Not geblockt. Das erste Mal richtig laut wurde es in der MS Technologie-Arena aber zwei Minuten später, als der Villinger Steven Ukoh aus 17 Metern abzog, sich aber ebenfalls noch ein Abwehrspieler dazwischenwarf.

15:50 Uhr:

Nach 20 gespielten Minuten lässt sich festhalten: Die Gastgeber zeigen bisher eine starke Leistung. Nach einigen Beinahe-Chancen von Düsseldorf hatten sich einige Villinger Zuschauer in der 17. Minute bereits zum Torjubel erhoben, als Damian Kaminski aus 15 Metern das lange Ecke nur um Zentimeter verfehlte. Der Stimmung bei den Fortuna-Fans tut dies dennoch keinen Abbruch, sie bestimmen hier ganz klar das Stimmungsbild.

„Herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel FC08 Villingen - Fortuna Düsseldorf“ zeigt die neue 30.000 Euro-Anzeigetafel auch während des Spieles an. Kein Ergebnis, keine Spielminute. Offenbar fehlt die passende Software...