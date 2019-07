Fußball: Oberligist FC 08 Villingen hat am Freitagabend ein weiteres Vorbereitungsspiel beim Verbandsligisten FC Radolfzell souverän mit 4:0 (2:0) Toren gewonnen. Volkan Bak brachte die Villinger in Minute 9 in Führung. Kamran Yahyaijan gelang nach 32 gespielten Minuten das 0:2. Kurz nach Wiederbeginn war es Benedikt Haibt (47), der auf 0:3 erhöhte. Leo Benz stellte schließlich in Minute 86 den Endstand her.

„Wir haben gegen einen guten Gastgeber eine starke Leistung gezeigt. Wir hatten genügend Chancen, um auch höher zu gewinnen“, bilanzierte 08-Trainer Jago Maric die 90 Minuten. Nach einer Stunde Spielzeit wechselte er auf einen Schlag sieben Spieler aus, um weiteren Akteuren eine Chance zu geben. „Wir werden das Ergebnis richtig einordnen. Mich freut, dass gerade die jungen Spieler wie Leo Benz, Volkan Bak und Kamran ihre Chancen nutzen und sich nicht nur wegen der Tore anbieten“, fügte Sportvorstand Arash Yahyaijan an.

Der halbe Treffer zum 0:1 gehört Steven Ukoh, der mit einer tollen Vorbereitung glänzte. Bak hatte keine Schwierigkeiten, den langen und genauen Pass auf ihn zu verwerten. Auch beim 0:3 hatte Ukoh wieder einen großen Anteil. Diesmal bediente er Yahyaijan genau und auch der traf nahezu mühelos zum 0:2.

Nach dem Seitenwechsel reihte sich Damian Kaminski in die Torvorbereiter ein. Er hatte mit Haibt und Gianluca Serpa sogar zwei exzellente Anspielstationen. Haibt nutzte schließlich die Vorlage. Ein Eckball ging dem 0:4 voraus. Timo Wagner schlug den Ball nach innen und Benz köpfte ihn in die Maschen. Radolfzell hatte nur in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit eine gute Einschusschance. „Defensiv haben wir noch etwas zu tun. Da verlieren wir manchmal den Ball zu schnell. Es waren zwei, drei Fehler dabei, die abgestellt werden müssen“, ergänzt Villingens Co-Trainer Marijan Tucakovic.

Am Samstag folgt eine weitere Testspielpartie für die Villinger. Die Maric-Elf gastiert ab 13 Uhr beim Landesligisten VfL Nagold, bevor eine Woche später, am 3. August, beim Göppinger SV die Punktspiele beginnen.