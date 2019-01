von SK

FC 08 Villingen

Somen Tchoyi hat

eher schlechte Karten

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen wird Ex-Nationalspieler Somen Tchoyi aus Kamerun eher nicht verpflichten. Der 35-jährige Offensivspieler wurde am vergangenen Samstag beim ersten Vorbereitungsspiel der Nullachter gegen den FC Holzhausen (0:2) getestet. „Somen Tchoyi wird noch bis zum Dienstag bei uns trainieren. Bislang sieht es aber nicht danach aus, als würde er uns in dem Maße weiterhelfen können, wie wir uns das wünschen“, sagte der Sportliche Leiter des Oberligisten, Arash Yahyaijan, am Montagabend. Eine endgültige Entscheidung gebe es zwar noch nicht, die Tendenz sei aber schon da. Tchoyi lief zuletzt in Österreich für den siebtklassigen ASV Taxham auf. In dieser Woche befinden sich derweil weitere Probespieler im Training des FC 08 Villingen. (sum)

FC Königsfeld

Trainingslager

in Hoffenheim

Fußball-Bezirksliga: Der FC Königsfeld absolviert ein dreitägiges Trainingslager bei der TSG 1899 Hoffenheim. Von Freitag, 25. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, dürfen die Königsfelder Bezirksliga-Fußballer das Areal rund um das Dietmar-Hopp-Stadion benutzen. Die Verbindungen zu dem Fußball-Bundesligisten knüpfte Königsfelds Trainer Jörg Holik. „Wir haben dort einen Kunstrasenplatz und eine Soccerhalle, die wir benutzen dürfen. Die ganze Mannschaft freut sich riesig auf das Trainingslager“, sagt Jörg Klausmann vom Trainer-Duo Holik/Klausmann. (daz)

SV/TuS Immendingen

Ralf Ressel wird

neuer Co-Trainer

Fußball-Bezirksliga: Ralf Ressel wird neuer Co-Trainer beim SV/TuS Immendingen. Ressel trainierte vor einigen Jahren die SG Kirchen-Hausen und war zuletzt bei württembergischen Vereinen tätig. Mit Ibrahim Bayram (Hattingen) und Albert Rau (Geisingen) gibt es beim Bezirksliga-Schlusslicht zwei Abgänge, aber keine Zugänge. Trainer Naser Berisha ist dennoch zuversichtlich, dass sein Team den Klassenerhalt schaffen wird. „Wir haben unser bisheriges Abschneiden gründlich analysiert und wissen, wo wir ansetzen müssen, um eine bessere Rückrunde zu spielen“, so Berisha. Immendingen holte aus den bisherigen 17 Partien nur neun Punkte. (daz)