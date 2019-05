Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSV Ilshofen 3:1 (1:0). Dank eines Dreierpacks von Ümüt Sönmez gelingt dem FC 08 Villingen ein 3:1-Erfolg gegen den TSV Ilshofen im letzten Heimspiel der Oberliga-Saison.

Die Nullachter erwischten vor 400 Zuschauern in der MS Technologie-Arena gegen den TSV Ilshofen den besseren Start. Bereits nach drei Minuten bot sich Kamran Yahyaijan eine erste Schusschance, sein Versuch aus 17 Metern wurde aber geblockt. Nur zwei Minuten später wurden die Gäste das erste Mal im Villinger Strafraum vorstellig: Benjamin Kurz kam zum Abschluss, Dragan Ovuka grätschte aber im letzten Moment dazwischen und klärte zur Ecke. Nach zehn Minuten hatte Villingens Daniel Wehrle aus 18 Metern viel Platz, sein Schuss rauschte durch den Ilshofener Strafraum an die Hand von Baba Mbodji – Elfmeter. Umut Sönmez trat an und verwandelte sicher zur Villinger Führung.

Villingens Manuel Stark (links) im Zweikampf mit Gästespieler Carl Murphy. | Bild: Dieter Reinhardt

In der Folge steigerten sich die Gäste, wurden präsenter in den Zweikämpfen und erarbeiteten sich somit ein leichtes Chancenplus. Gleich dreimal musste Marcel Bender im Villinger Kasten eingreifen, um den Ausgleich zu verhindern. Somit ging es nach 45 Minuten spielerischer Magerkost mit 1:0 in die Pause.

1:0 zur Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die zunächst aktivere Mannschaft und kamen in Minute 55 zum verdienten Ausgleich. Villingens Keeper Bender und Ilshofens Kurz produzierten einen Pressschlag, woraufhin der Ball dem Gäste-Angreifer vor die Füße fiel und dieser nur noch ins leere Tor einschieben musste. Nur wenig später war es erneut Kurz mit einer guten Chance für die Gäste, dieses Mal fand er jedoch seinen Meister in Bender.

Nullachter besser ab 70. Minute

Die Nullachter steigerten sich dann ab der 70. Minute und wurden druckvoller. Nachdem Dragan Ovuka noch eine gute Kopfballchance vergab, war es erneut Ümüt Sönmez, der für die Gastgeber traf. Mit einer starken Einzelaktion ließ er zwei Gegenspieler aussteigen und schloss aus fünf Metern ins lange Eck ab. Seine starke Leistung krönte Sönmez mit dem dritten Treffer, als er einen Elfmeter – Benedikt Haibt war bei einem Konter gefoult worden – zum spielentscheidenden 3:1 verwandelte. Insgesamt geht der Heimsieg in Ordnung, Ilshofen hatte allerdings durchaus Chancen auf einen Punktgewinn in Villingen.

Tore: 1:0 (11.) Sönmez (HE), 1:1 (55.) Kurz, 2:1 (86.) Sönmez, 3:1 (88.) Sönmez. ZS: 400. SR: Marc List (Mochenwangen).

FC 08 Villingen: Bender – Stark, Ovuka, Wehrle (46. Mauro Chiurazzi), Ceylan (65. Haag), Weißhaar, Haibt, Yahyaijan (60. Bak), Geng (46. Serpa), Vochatzer, Sönmez.

Trainerstimme

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Es war kein überragendes Spiel meiner Mannschaft, die aber solide aufgetreten ist. Vor allem in Hinblick auf das Pokalfinale kommende Woche war es ein wichtiger Sieg, um Selbstvertrauen zu tanken. Aufgrund der guten Schlussphase haben wir nicht unverdient gewonnen.“