von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) Der 7. Silvesterlauf in Tuttlingen verzeichnete mit 1505 Sportlern eine Rekordbeteiligung. Im Hauptlauf über zehn Kilometer entlang der Donau liefen die 36-jährige Sandra Schmid (Sport Weiß Team) in 40:41.7 Minuten und der 23-jährige Lokalmatador Valentin Wernz (TSF Tuttlingen) mit neuem Streckenrekord in 30:40 Minuten zum sicheren Tagessieg.

Im Kampf um den Tagessieg im Hauptlauf konnte der 33-jährige Mitfavorit Benedikt Hoffmann (Heilbronn) lange an der Spitze mithalten, musste sich am Ende aber um 1:26,1 Minuten klar geschlagen geben. Als Dritter folgte weitere 40,3 Sekunden zurück Nils Frommhold (M 30). Peter Fane (Hüfingen) wurde mit 2:54,6 Minuten Rückstand auf den Sieger Fünfter und war M 35-Bester. Als Neunter wurde Gerhard Schneble (TV Gailingen) M 45-Sieger. Ihm folgten Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon) als Vierter der Herrenhauptklasse und Felix Davidsen (LT Unterkirnach) als U 20-Sieger. Siebter der starken M 30-Klasse wurde Sebastian Mauch (LT Furtwangen/16.). Christian Schuh (SVB Hüfingen/27.) überraschte als Sechster der M 45, gefolgt von Axel Bösinger (Mönchweiler) als Fünfter der M 35. Als Dritter der U 20 lief Lukas Hauger (Villingen-Schwenningen/30.) auf das Podium.

Top Ten-Platzierungen in ihren Altersklassen erreichten Maximilian Frey (VS-Villingen/39.) als Siebter der MHK vor Lorenz Dreßler (TV Spaichingen) und Klaus Neipp (TG Trossingen) als Beste der M 50. Björn Dölker (Team RSCDonaueschingen) wurde Achter der M 35, gefolgt von Klemens Dirschauer (Tuttlingen). Als Neunter der M 40 beendete Sven Ziegler und als M 55-Sieger Thomas Ganter (beide LT Furtwangen) das Rennen. Ebenfalls Neunter der M 50 wurde Bernd Götz (LT Pfohren/93.) vor Marc Winzer (Lauffreunde St. Georgen/99.). Als Achter der M 55 kam Jürgen Seiss (Bad Dürrheim) in die Wertung. Walter Blessing (LT Un- terkirnach) wurde M 75-Sieger und ließ dabei 117 Herren im Ziel hinter sich.

Überlegene Tagessiegerin der Damen wurde Sandra Schmid vom SportWeiß Team mit 1:43,6 Minuten Vorsprung vor Eva Sandrock und 2:38,8 Minuten vor Stefanie Malak (beide Team bewegt). Den Kampf um den W 50-Sieg verlor Maria Schafbuch (Bad Dürrheim) mit der fünften Zeit nur um drei Sekunden. Ein starkes Rennen lief die 18-jährige Hanna Bächle (LT Unterkirnach) als Achte und U 20-Siegerin. Als Dritte der W 40 lief Jeannine Tränkle (Sport Weiß Team) auf das Podest. Carol Devack-Reichel (LG Baar/18.) wurde W 50-Siegerin. Ruth Keller (Blumberg) wurde Siebte und Ulrike Ketterer (Schonach) Zehnte der W 35. Heidi Rißler (TG Trossingen) kam in der W 50 auf den achten und Kerstin Mauch (LT Furtwangen) in der Hauptklasse auf den sechsten Rang. Caroline Bösinger (Mönchweiler) lief als Dritte der W 30 auf das Podium.

Überraschend kam Renate Heinis (Titisee-Neustadt) zum W 60-Sieg und ließ Emestine Schaz (Villingen/Fünfte W 45) sowie Renate Hornscheidt (LT Pfohren/Beste W 65) hinter sich. Achte der W 45 wurde Christine Hinterseh, Dritte der W 60 Nadja Kiefer (LT Pfohren) und Sechste der W 55 Anita Dold (LSG Schwarzwald-Marathon). Fünfte der U 20 wurde Hannah Hinterseh und Siebte Katharina Fleig (Brigachtal). Vierte der W 65 wurde Gisela Baumeister (Denzer Laufteam).

Tim Assmann siegt über 5 km

Im Lauf über fünf Kilometer erreichten 155 Damen und 206 Herren das Ziel. Bei den Herren gewann der 18-jährige Tim Assmann (TV Villingen) in 16:43,2 Minuten vor Valentin Klüppel, Matthias Lutz (beide Tuttlingen) und Philipp Kaltenmark (TG Schwenningen). Klare Tagessiegerin wurde Ricarda Rapp (TSV Stetten a.k. M.) in 18:48,1 Minuten. Auf den weiteren Plätzen folgten Melanie Schneider (Schaffhausen) und Tina Rieber (Tuttlingen). Die 15-jährige Carina Rothweiler (LG Baar) wurde Fünfte.