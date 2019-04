von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) SV Rietheim – FC Dauchingen. "In der Partie kann ich mir durchaus eine kleine Überraschung vorstellen und tippe einen 2:1-Erfolg der Gastgeber. Rietheim hat defensiv durch Spielertrainer Knackmuß an Stabilität gewonnen und ist auch offensiv immer für ein Tor gut. Dauchingen wird sich bei zehn Punkten Vorsprung, unabhängig vom Ergebnis in Rietheim, die Rückkehr in die Bezirksliga nicht mehr nehmen lassen."

SV Überauchen – FC Brigachtal. "Wir werden in dem Ortsderby auf eigenem Platz auf Sieg spielen. Wir haben aus dem Vorrundenspiel noch etwas gutzumachen, als wir sehr gut in der Partie waren und schließlich durch drei individuelle Fehler das Spiel hergeschenkt haben."

NK Hajduk VS – FC Tannheim. "Hajduk ist auf eigenem Platz nur schwer zu knacken. Tannheim scheint, wenn man die jüngsten Ergebnisse anschaut, im freien Fall zu sein. Hajduk setzt sich mit 3:1 durch, wobei mich die Tabellenplatzierung etwas überrascht. Ich hatte die Elf in der Liga ein deutliches Stück weiter oben erwartet.

FC Schonach II – FC Schönwald. "Schönwald hat uns zuletzt dank der besseren Physis bezwungen. Die Elf hat sich in den vergangenen Partien etwas aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet, was Schonach nicht gelang. Für die Gastgeber ist die Partie eine der letzten Chancen. Schonach wird alles reinwerfen, doch Schönwald nimmt beim 1:1 einen Punkt mit."

FC Pfaffenweiler II – DJK Villingen II. "Durch die Verletzungssorgen in der Bezirksliga-Elf von Pfaffenweiler ist es der Reserve nicht möglich, in Bestbesetzung zu spielen, was sich natürlich in der Tabelle niederschlägt. Villingen ist sehr spielstark und sollte sich mit 4:1 durchsetzen."

FC Kappel – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. "Agieren die Bommer-Brüder bei Kappel in Top-Form, ist die Elf kaum aufzuhalten. Die Gäste haben sicherlich noch Ambitionen im Kampf um Rang zwei und werden ein starker Kontrahent sein. Ich tippe dennoch 3:2 für Kappel."

Sportfreunde Neukirch – SV Niedereschach. "Für beide ging es in der Liga zuletzt etwas nach unten. Die Frage wird sein, wer den Trend stoppt. Ich tippe eine 2:2-Punkteteilung."