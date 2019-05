Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spitzenreiter FC Dauchingen untermauerte seine Titelambitionen am 24. Spieltag mit einem klaren 5:1-Erfolg in Kappel. „Ganz so eindeutig wie es das Ergebnis ausdrückt, war die Partie nicht. Die ersten 45 Minuten waren sehr zerfahren. Da hatten wir auch zweimal etwas Glück. Wenn es da 3:3 steht, darf sich keiner beschweren“, resümiert Dauchingens Spielertrainer Uwe Gleichauf. Mit dem Doppelschlag zum 2:1 und 3:1 habe seine Elf wieder in die Spur gefunden und sich souverän durchgesetzt. „Ab Minute 50 lief es bei uns richtig gut“, freut sich Gleichauf, der trotz der klaren Tabellenführung (noch) jegliche Glückwünsche zum Wiederaufstieg weit von sich weist.

Mehr hatte sich der FC Kappel in der Partie versprochen. „Ich teile die Einschätzung meines Trainerkollegen. In Halbzeit eins war zwischen beiden Teams kein Leistungsunterschied zu sehen. Deshalb war ich über weite Strecken mit unserem Auftritt zufrieden. Wir waren als Mannschaft deutlich besser als vor einer Woche gegen Rietheim“, bilanziert FCK-Spielertrainer Kai Bommer. Da sei die Elf über 90 Minuten „hoffnungslos unterlegen“ gewesen. Für Bommer war der Doppelschlag ebenfalls entscheidend. „Auch wenn das Ergebnis keinen erfreut, haben wir eine Leistungssteigerung gezeigt. Mit etwas mehr Glück hätten auch wir gewinnen können.“

Mit drei Punkten kehrte die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach vom Derby aus Neukirch zurück. Trainer Franz Ratz hatte einmal mehr Glück mit seinen Einwechslungen. Carsten Willmann, zuletzt Torhüter in der zweiten Mannschaft, war nur rund zehn Minuten auf dem Platz, als er den 3:2-Siegtreffer für die Spielgemeinschaft erzielte. „So ein Derbysieg ist natürlich immer schön. Wir haben nach dem 1:2-Rückstand alles versucht und wurden belohnt. Der Sieg ist vielleicht etwas glücklich, aber nicht unverdient“, fügt Ratz an. Der Trainer hat bereits die kommenden Partien im Blick und sieht durchaus Chancen, in der Tabelle noch mal ganz oben anzugreifen. „Neun Punkte aus den nächsten drei Spielen sind nicht unmöglich. Schaffen wir das, sind wir bis zum Schluss im Kampf um Rang zwei dabei.“

Sichtlich verärgert ging indes Udo Glander, Trainer der Sportfreunde Neukirch, nach dem 2:3 vom Platz. „Wir haben uns teilweise etwas dumm angestellt. Die individuellen Fehler haben uns wertvolle Punkte gekostet. Es darf nicht passieren, dass du so ein Spiel auf eigenem Platz noch aus der Hand gibst.“ Glander sah in der Partie lange keine Anzeichen, dass die Partie kippen kann, bevor die Sportfreunde durch ihre Fehler mithalfen. Somit beträgt der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz wieder nur sechs Punkte, wobei Neukirch nun das schwere Auswärtsspiel in Rietheim vor der Brust hat.

Trotz des klaren 7:2-Erfolgs bei Schlusslicht Pfaffenweiler war Werner Bucher, Trainer des FC Brigachtal, nicht rundum zufrieden mit der Leistung seiner Elf. „Mich ärgern die zwei Gegentreffer. „Nur eine Minute nach der 1:0-Führung den Ausgleich zu kassieren, darf nicht passieren. Da haben wir jegliche Defensivarbeit vermissen lassen. Gut war unsere Chancenverwertung, wobei die Partie auch zweistellig enden kann“, sagt Bucher. Er lobt den Schlussmann der Gastgeber, der in den ersten 45 Minuten vier sichere Chancen vereitelte. „Wir spielen noch gegen stärkere Teams. Da müssen wir souveräner auftreten“, ergänzt Bucher. Seine Elf empfängt auf eigenem Platz den VfB Villingen und DJK Villingen II, bevor es nach Schönwald geht. Bucher: „Danach wissen wir, wohin die Reise geht.“

Mit null Punkten ging der SV Überauchen aus der „englischen Woche“ mit drei Partien. Wollten die Überauchener zuvor noch Platz zwei angreifen, ist plötzlich der Klassenerhalt in Gefahr. „Die Alarmglocken schrillen“, sagt Trainer Sigurd Bickmann nach dem jüngsten 0:3 gegen Tannheim und ergänzt: „Jeder weiß jetzt, was die Stunde geschlagen hat. Sechs Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz sind bei unserem schweren Restprogramm bedenklich.“ Sorgen macht sich Bickmann auch, weil mit Klaus Neininger und Bernd Weets zwei Stammspieler verletzt sind und Neininger in dieser Saison nicht mehr auflaufen wird. Zum Spiel gegen Tannheim sagt Bickmann: „Wir haben die Schneematschschlacht mental nicht angenommen. Da hatte ich mir weitaus mehr versprochen.“