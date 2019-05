von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Drei Spieltage vor Abschluss der Saison will Tabellenführer SG St. Georgen/Peterzell (39 Punkte) seine Ausgangsposition halten und sogar verbessern. Im Heimspiel gegen den FC Weiler (33) sind dazu drei Punkte Pflicht. Allerdrings gab es in Weiler in der Vorrunde eine 1:2-Niederlage. Das Spitzenspiel steigt beim FC Triberg (38). Der Tabellenzweite empfängt mit dem FK Bratsvo Villingen (36) eine ebenfalls ambitionierte Mannschaft. FKB hat den ersten Vergleich in einer torreichen Partie mit 4:3 für sich entschieden. Auf Punkteteilungen in beiden Partien hofft die SG Buchenberg/Neuhausen (36), die beim Tabellenvorletzten Sportfreunde Schönenbach (9) mit der Favoritenrolle leben muss.

In einem Duell der zweiten Tabellenhälfte ist der NK Zagreb Villingen (16) Gastgeber für den FC Mönchweiler (24). Ein weiteres Spiel von zwei Tabellennachbarn ist die Partie SV Nußbach (24) gegen den FC Unterkirnach (31). Zudem spielt der A.S.C. St. Georgen (5) gegen den FC Gütenbach (34).

Staffel 2: Am 20. Spieltag gibt es kein direktes Duell der Top-Teams. Spitzenreiter SG Unadingen/Dittishausen (35) ist beim SV Geisingen II (24) ebenso favorisiert, wie Verfolger FC Wolterdingen (34), der beim FC Hüfingen (18) gefordert ist. Auf eigenem Platz kam Wolterdingen im Oktober nur zu einem 3:3 gegen Hüfingen. Diesmal soll es mehr werden. Der Tabellendritte SV Mundelfingen (31) will mit einem Sieg gegen den TuS Blumberg (11) den Druck auf das Spitzenduo aufrechterhalten. Der Tabellenvierte, SG Döggingen/Hausen vor Wald (30), hat die nicht ganz einfache Aufgabe bei der SG Aulfingen/Leipferdingen (25) zu lösen. Die SG Aulfingen hat bereits im Oktober bei der SG Döggingen mit 3:1 gewonnen. In einer weiteren Partie empfängt der SV Ewattingen (27) das Schlusslicht FC Grüningen (4). Alle Partien werden am Sonntag ausgetragen. Der FC Bad Dürrheim II schaut spielfrei zu.

Staffel 3: (ju) Am Sonntag könnte Tabellenführer SV Saig die Weichen in Richtung Meistertitel stellen. Saig empfängt den Tabellenachten FC Reiselfingen. Derzeit hat Saig einen Zähler Vorsprung vor der SG Schluchsee/Feldberg, aber eine Partie weniger ausgetragen. Das Spiel in St. Märgen wird noch nachgeholt. Die SG Schluchsee/Feldberg spielt beim Tabellenvierten VfB Mettenberg. Mit einem Sieg würde die SG um Trainer Andreas Zimmermann zumindest für 24 Stunden die Tabellenspitze erobern. Zudem spielt Göschweiler beim SV St. Märgen und der FC Neustadt II beim Tabellendritten Bernau. Der TuS Rötenbach spielt gegen den Tabellenletzten SV Titisee und Friedenweiler gegen SV St. Blasien.