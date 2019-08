Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV TuS Immendingen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:2 (2:0). Vor 300 Zuschauern war Immendingen in Hälfte eins die bessere Mannschaft und führte nach Toren von Giuseppe Lappanese sowie Argjend Islami zur Pause mit 2:0. Dann steigerten sich die Gäste, kamen in Minute 70 durch Andreas Stöckle zum Anschluss und drängten anschließend auf den Ausgleich. Diesen erzielte Buba Jaiteh in der Schlussminute per Abstauber nach einem Freistoß. Tore: 1:0 (21.) Lappanese, 2:0 (45.+1) Islami (FE), 2:1 (70.) Stöckle, 2:2 (90.) Jaiteh. ZS: 300. SR: Felix Baumert (Hilzingen).

SG Unadingen/Dittishausen – SG Kirchen/Hausen 2:4 (1:2). Kirchen-Hausen war von Beginn an die etwas bessere Mannschaft und hatte mit Sheriff Jallow den überragenden Mann auf dem Platz, der drei Treffer erzielte. Mit dem 1:4 durch Mario Pekau war die Partie nach 70 Minuten entschieden. Tore: 0:1 (15.) Jallow, 0:2 (25.) Jallow, 1:2 (45.) Dominik Wolf, 1:3 (53.) Jallow, 1:4 (70.) Pekau, 2:4 (80.) Yannik Weißer. ZS: 150. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Eisenbach – FC Löffingen II 5:1 (2:0). Die Gastgeber gingen in Hälfte eins durch einen Doppelschlag von Marco Wirbser und Simon Neininger in Führung. Nach der Pause machte Eisenbach frühzeitig alles klar, während Adi Scherer für Löffingen den Ehrentreffer erzielte. Tore: 1:0 (18.) Wirbser, 2:0 (21.) Neininger, 3:0 (47.) Wirbser, 4:0 (57.) Florian Heizmann, 4:1 (61.) Scherer, 5:1 (89.) Wirbser. ZS: 100. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).

FV Möhringen – SV Hinterzarten 3:1 (0:1). Nachdem Hinterzarten dank eines Treffers von Julian Eckert zur Pause mit 1:0 führte, drehte Möhringen in Durchgang zwei auf. Ein Eigentor, Stephan Paulsen und Mario Giesler brachten die Hausherren innerhalb von zehn Minuten mit 3:1 in Führung. Tore: 0:1 (42.) Eckert, 1:1 (59.) ET, 2:1 (67.) Paulsen, 3:1 (69.) Giesler. ZS: 120. SR: Felix Gärtner (Dauchingen). Gelb-Rot: SVH (78.).

SV Öfingen – FC Lenzkirch 0:2 (0:0). Das Spiel begann schleppend. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Nach gut einer Stunde gelang den Gästen ein Doppelschlag. Fabian Gamp und Matthias Haas erzielten das 0:2. Die Gastgeber erholten sich von dem Schock nicht mehr. Tore: 0:1 Gamp (63.), 0:2 Haas (64.). SR: Marc Kolberg (Erdmannsweiler). Z: 60.

FC Pfohren – SSC Donaueschingen 3:4 (1:2). In einem rassigen Derby ging der SSC in Hälfte eins zweimal in Führung, ehe Fabian Reichmann und Kevin Dörr die Partie nach der Pause zugunsten von Pfohren drehten. Das glücklichere Ende hatte der SSC, der erst durch Stefan Marijanovic ausglich und in der Schlussminute durch Denis Laichner den glücklichen Siegtreffer erzielte. Tore: 0:1 (10.) Laichner, 1:1 (15.) Marius Wiehl, 1:2 (27.) Fabrizio Seidita, 2:2 (51.) Reichmann, 3:2 (54.) Dörr, 3:3 (63.) Marijanovic, 3:4 (90.) Laichner. ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

SG Schluchsee/Feldberg – SV Saig 3:0 (1:0). Nach ausgeglichenem Beginn übernahm die SG im Duell der Aufsteiger das Kommando und ging kurz vor der Pause durch Nico Maier in Führung. In Minute 54 legte Lukas Laber nach, ehe ein Kontertor von Sven Sigwart in der Schlussphase den Deckel draufmachte. Tore: 1:0 (45.) Maier, 2:0 (54.) Laber, 3:0 (78.) Sigwart. ZS: 160. SR: Heiko Werner (Untermettingen).