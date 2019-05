Basketball, ProA: Die Wiha Panthers Schwenningen können den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison in der ProA präsentieren. Sean Lloyd jr. kommt von der Southern Illinois University nach Schwenningen. Der 22-jährige US-Amerikaner ist sowohl als Shooting Guard als auch als Small Forward einsetzbar und besticht vor allem durch seine Qualitäten als Dreierschütze sowie als Verteidiger. „Lloyd ist der erste Wunschspieler, den ich für uns gewinnen konnte. Ich hielt besonders nach einem guten Schützen Ausschau, da wir im letztjährigen Team davon zu wenige hatten, und Sean erfüllt alle meine Kriterien. Zudem ist er ein Leader“, freut sich Trainer Alen Velcic über die Verpflichtung. Lloyd verbrachte vier Jahre an der Southern Illinois University, die in der ersten amerikanischen College-Liga NCAA I spielt. Daher sieht Velcic den US-Boy bereit für die zweithöchste deutsche Spielklasse. „Er hat in seinem Team, welches man auf ProA-Niveau ansiedeln kann, eine tragende Rolle gespielt.“

Lloyd ist nach Kosta Karamatskos der zweite Spieler, den der Pro A-Aufseiger für die im September beginnende Saison unter Vertrag genommen haben. Weitere Zugänge könnten noch in dieser Woche folgen.