Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Keinen Sieger gab es am Wochenende bei dem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel in Vöhrenbach vor rund 200 Zuschauern. Nach der torlosen Punkteteilung bleibt der FC Dauchingen bei weiterhin neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger auf Titelkurs. "Wenn du beim Tabellenzweiten einen Punkt mitnimmst, hast du nicht viel falsch gemacht. Wir haben auf dem Hartplatz die Bedingungen gut angenommen und uns auch mehr Chancen herausgespielt. Das Ergebnis geht dennoch in Ordnung", sagt Dauchingens Trainer Uwe Gleichauf. Für ihn ist wichtig, dass der Abstand zwischen beiden Teams gleich blieb und Dauchingen schon am Mittwoch in der vorgezogenen Heimpartie gegen den VfB Villingen den nächsten Schritt Richtung Titelgewinn machen kann.

Mit dem 0:0 kann auch Franz Fratz, Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, gut leben. "Du kannst die Partie gewinnen, aber auch verlieren. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, wobei auf beiden Seiten die Defensivreihen sehr stabil und geordnet standen", analysiert der SG-Trainer. Für ihn war das Spiel auch ohne Treffer ein gutes und zudem sehr unterhaltsam. Ratz musste auf drei Stammspieler verzichten, will jedoch deshalb "nicht jammern". Die neu eingebauten Spieler hätten ihre Aufgabe alle erfüllt. "Mir hat das Spiel gezeigt, dass wir noch weitere Jungs haben, die ihre Aufgaben erfüllen", freut sich Ratz. Für ihn ist klar, dass Dauchingen Meister wird, sollte sich die Elf auch am Mittwoch gegen den VfB Villingen keine Blöße geben.

Durch die Niederlagen gegen Schönwald (4:5) und in Brigachtal (1:5) stand der FC Kappel im Derby gegen Niedereschach schon unter Erfolgszwang. Mit dem 4:3-Erfolg legte die Elf um Spielertrainer Kai Bommer wieder den Vorwärtsgang ein. "Nicht der Derbysieg, sondern die drei Punkte schmecken besonders süß. Bei einer Niederlage wären wir in den Tabellenkeller gerutscht. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber wir waren beim Torabschluss sehr effektiv", analysiert Bommer die 90 Minuten. Nicht gefallen hat ihm, dass seine Elf nach der 4:1-Führung etwas nachlässig wurde und Niedereschach wieder ins Spiel half. "Bei einem Eckball in der Nachspielzeit mussten wir noch etwas um die drei Zähler zittern. Das können wir sicherlich noch besser lösen", so Bommer.

Nach langer Punktspielpause dürfte am Wochenende der SV Überauchen wieder in die Punktspiele eingreifen und tat dies mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die DJK Villingen II. "Ich bin mit dem Ergebnis und unserer Leistung sehr zufrieden. Wir wussten nicht, wo wir stehen, doch auf diesem Spiel lässt sich aufbauen", sagt Trainer Sigurd Bickmann. Er musste schon nach wenigen Minuten den verletzten Torhüter Max Metzdorf auswechseln, möglicherweise mit einem Kapselriss. Bickmann: "Das passt zu unserer Situation. Es kommt aktuell viel zusammen." Auch rund um die Mannschaft gebe es aktuell viel Unruhe, was am vorerst gescheiterten Zusammenschluss mit dem FC Brigachtal liegt, für den es weiterhin viele Befürworter, aber auch Gegner gibt.

Mit 1:3 hatte der FC Schönwald im Herbst gegen Neukirch auf eigenem Platz verloren. Nun revanchierte sich Schönwald mit einem 3:1-Erfolg in Neukirch. "Ich hatte großes Vertrauen in meine Mannschaft und wusste, dass wir gut drauf sind. Wir waren heiß auf das Derby, im Abschlusstraining nahezu vollzählig und sehr engagiert", bilanziert Trainer Chris Furtwängler. Er möchte von seiner Elf noch weitere Argumente sehen, die ihn zu einer Verlängerung des Trainerjobs animieren. Der Sieg vor zwei Wochen in Kappel und nun die drei Punkte in Neukirch stimmen Furtwängler zuversichtlich. "Wir können das Spiel auch verlieren, wenn wir in Unterzahl geraten. So haben wir unsere Chancen genutzt. Bei Neukirch bin ich mir indes sicher, dass diese Elf die Niederlage wegsteckt. Neukirch hat viel Qualität", lobt Furtwängler den Nachbarn, zu dem die Schönwälder nach Punkten aufgeschlossen haben.

Ein kleines Spektakel sahen die Zuschauer beim Derby des SV Rietheim gegen Tannheim. Nach 19 Minuten stand es 2:0 für die Gäste, nach 29 Minuten 3:2 für Rietheim. Nach 90 Minuten stand ein 4:4. "Unterm Strich ist das für uns zu wenig. Wir haben sechs der acht Tore selbst erzielt. Vor allem der Fehler zum 3:3 kurz vor der Pause hat uns aus dem Konzept gebracht", bilanziert SV-Coach Markus Knackmuß. Zwischenzeitlich lag seine Elf mit 3:4 zurück. "Tannheim hat es über 90 Minuten sehr ordentlich gemacht. Eine gerechte Punkteteilung", so Knackmuß.