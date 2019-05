von Joachim Hahne

Fußball: Man schrieb das Jahr 1919, der erste Weltkrieg gerade vorbei. Acht Hochschwarzwälder Schiedsrichter hatten sich im Sportlergasthaus „Zum Waldschlössle“ in Villingen zusammengefunden und in einer schwierigen Zeit mit Mut und großem Einsatz die Schiedsrichter-Vereinigung ins Leben gerufen. Herrmann Waldschütz wurde zu ihrem ersten Bezirksobmann bestimmt. Jetzt, 100 Jahre später, zeigten die Schwarzwälder Unparteiischen, dass sie nicht nur Fußball können. Die Regelhüter eines jeden offiziellen Fußballspiels im DFB-Gebiet können auch feiern. Beim Festakt in der Stadthalle Bonndorf mit einem bunten Mix aus Sport und Musik blickten die Verantwortlichen auf die 100-jährige Geschichte des Schwarzwälder Schiedsrichterwesens zurück.

„Fußball ist in Deutschland ohne Ehrenamt nicht möglich, die Schiedsrichter sorgen in den 25.000 Vereinen für Ordnung auf dem Spielfeld“, würdigte SBFV-Präsident Thomas Schmidt das Wirken der Unterparteiischen. Er dankte der Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald mit ihren Referees für ihren Einsatz und dem Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss für den großen Elan um die stetige Nachwuchsförderung. Gerade wenn die Hemmschwelle zur Gewalt immer wieder überschritten werde, „ist es die Pflicht des Verbandes, entschieden vorzugehen gegen Anfeindungen und Ausschreitungen gegenüber Schiedsrichtern“, ergänzte Schmidt in seinem Grußwort.

Manfred Schätzle, langjähriger Verbands-Schiedsrichter-Obmann im Südbadischen Fußball-Verband und selbst über 26 Jahre hinweg Bezirks-Schiedsrichter-Obmann, dankte den Verantwortlichen in seinem Heimatbezirk für die nicht immer leichte Arbeit und die Bewältigung der Probleme. „Möge es auch in Zukunft immer Frauen und Männer geben, die Verantwortung als Schiedsrichter übernehmen“, sagte Schätzle.

Die mit der Schiedsrichtervereinigung eng verbundenen Referees aus dem Profi-Fußball, der ehemalige DFB-Lehrwart Eugen Strigel (Horb), Knut Kircher (Rottenburg am Neckar), Daniel Schlager (Niederbühl) und Justus Zorn (Opfingen) gratulierten den Schwarzwälder Schiedsrichtern per Videobotschaft zum Geburtstag. „In 100 Jahren haben Zeitgeist und historische Ereignisse diese SR-Vereinigung geprägt und beeinflusst. Es ist die Zeit, euch Danke zu sagen. 100 Jahre sind ein guter Grund zurückzublicken, aber auch nach vorne zu schauen, um neue Ziele zu setzen. Für das Jubiläumsjahr wünschen wir uns eine gute Entwicklung“, so Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Guido Seelig in seinem Jubiläumsgruß an die über 160 Schwarzwälder Pfeifenmänner- und Frauen.

Verbandsliga-Schiedsrichter Sven Pacher ließ in einer launigen Laudatio die 100-jährige Geschichte der Schiedsrichter-Vereinigung Revue passieren. | Bild: Hahne, Joachim

Verbandsliga-Schiedsrichter Sven Pacher ließ in einer launigen Laudatio die 100-jährige Geschichte der SR-Vereinigung Schwarzwald Revue passieren. Die Turnabteilung des ausrichtenden TuS Bonndorf gefiel mit einer gekonnten Turneinlage. Fußball-Freestyler Patrick Bäurer, aktiver Fußballer der SG Hondingen-Riedöschingen, zeigte den Gästen in der Stadthalle auf der kleinen Bühne, was man mit dem Ball alles machen kann. Bezirks-Lehrwart Jonas Hirt präsentierte das Lehrwesen der SR-Vereinigung.

Zwölf Unparteiische haben die Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald über ein halbes Jahrhundert hinweg entscheidend mitgeprägt. „Mit eurer Leistungsbereitschaft, Kompetenz und Teamgeist habt ihr einen großen Anteil daran, was die Schiedsrichter-Vereinigung heute ist“, dankte Guido Seelig den Schiedsrichter-Kollegen. Mit Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet wurden: Rudi Jakob, Gruppe Neustadt (50 Jahre); Karl-Heinz Mang, Gruppe Donaueschingen (51 Jahre); Ralf Richter, Gruppe Villingen (52 Jahre); Franz Albrecht, Gruppe Neustadt; Albert und Hartmut Kopp, Gruppe Villingen; Herbert Rosa, Gruppe Neustadt (alle 54 Jahre); Stefan Bach, Gruppe Villingen; Heinz Köntopp, Gruppe Bregtal; Robert Mang, Gruppe Villingen; Emil Rombach, Gruppe Bregtal (alle 55 Jahre); Dietmar Steinkamp, Gruppe Villingen (56 Jahre); Hermann Kaltenbach, Gruppe Neustadt (57 Jahre).