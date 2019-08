Fußball-Verbandsliga: FC Denzlingen – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). Die erste Auswärtsreise in der neuen Liga führt Donaueschingen nach Denzlingen. Der Gastgeber kassierte am ersten Spieltag eine 0:4-Niederlage beim FV Lörrach-Brombach und steht als erster Tabellenletzter vor eigenem Publikum bereits etwas unter Zugzwang. Anders die Allmendshofener, die beim 1:1 gegen den SC Pfullendorf eine ansprechende Leistung zeigten, auch wenn sie vornehmlich in der eigenen Defensivarbeit gefordert waren. DJK-Trainer Tim Heine sprach damals von einem Punkt für die Moral, was nun bestätigt werden muss.

Heine kennt Denzlingen aus seiner Zeit als aktiver Spieler. Personell hat sich dort indes in den vergangenen Jahren viel verändert. „Ich bin mir sicher, dass unsere Spieler auch dort alles aus sich herausholen werden. Wir wollen ungeschlagen bleiben und sind darauf vorbereitet, dass uns Denzlingen nach der Auftaktniederlage alles abverlangen wird. Sie wollen eine Wiedergutmachung, vor allem gegen einen Aufsteiger, wie wir es sind.“ Es sei wichtig, dem Gegner keine Räume anzubieten und mit Selbstvertrauen zu spielen. Die etwas defensiver gegen Pfullendorf aufgestellte Elf könnte diesmal durchaus etwas offensiver werden. Schnelle Konterspieler haben die Baaremer. Den Gegner kann Heine indes noch nicht richtig einschätzen. „Sie haben in der vergangenen Saison Spiele gewonnen, in denen sie nicht der Favorit waren. Sie haben aber auch Spiele verloren, in denen sie favorisiert waren. An einem guten Tag kann Denzlingen in der Liga alle Konkurrenten in Bedrängnis bringen“, warnt Heine.

Zumindest auf einer Position muss Heine seine Elf umstellen. Innenverteidiger Christoph Erndle ist am Samstag nicht verfügbar. Möglicherweise wird ihn Rückkehrer Marcel Wetzig vertreten. Auch Alieu Sarr könnte diese Position bekleiden. Wetzig ist unter der Woche wie Sebastian Sauter und Max Schneider wieder ins Training eingestiegen. Wer es aus dem Trio alles in die Start-Elf schafft, hat Heine jedoch noch nicht entschieden. Letztendlich spiele das auch nicht die primäre Rolle. Wichtiger ist Heine, „dass wir 90 Minuten eine konstante und konzentrierte Leistung abrufen. Aussetzer werden in der Liga sehr schnell bestraft. Schon zwei, drei Prozent weniger reichen da nicht aus“.

Wie schon in der Landesliga, setzen die Donaueschinger auch auswärts auf ihre Fans. Ein Fan-Bus wird die Mannschaft begleiten. „ES wäre schon wichtig und schön, hätten wir auch in Denzlingen eine kleine Kolonie hinter uns. Das spüren die Spieler und motiviert sie zusätzlich“, hofft Heine, dass auch die letzten freien Plätze im Bus bis Sonntag noch belegt werden.