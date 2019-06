Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, Relegation um Verbleib in die Kreisliga A: TuS Bonndorf II – SV Niedereschach 1:1 (0:1). (ju) Zum Auftakt der Relegationsrunde um den Verbleib in der Kreisliga A gab es am Samstag in der Partie zwischen dem gastgebenden TuS Bonndorf II und SV Niedereschach ein leistungsgerechtes 1:1 Unentschieden.

Die Gäste kamen schon nach drei Minuten durch Wöhrle per Handelfmeter zur frühen Führung. Dadurch geriet der gute Spielbeginn der Bonndorfer zunächst ins Stocken. Ab der 15. Minute übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle und drängten mit Macht auf den Ausgleich. Dieser gelang fünf Minuten vor der Pause Keßler, der einen gelungenen Angriff ab- schloss.

Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Bonndorfer bis zur Schlussphase spielbestimmend. Niedereschach ließ dank einer starken Abwehrleistung aber kein weiteres Tor zu. Am nächsten Samstag steigt um 16 Uhr das Rückspiel in Niedereschach, das eine Klärung über den Verbleib oder Abstieg aus der Kreisliga A bringen wird. Tore: 0:1 (3.) Johannes Wöhrle (He), 1:1 (40.) Jochen Keßler. ZS: 200. SR: Sasa Matosevic (Villingen)