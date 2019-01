von Hans Herrmann

Der SV Geisingen sieht sich mit dem neuen Coach Andreas Probst und seinem Co-Trainer Ingo Röhrer gut gerüstet, um in der Fußball-Landesliga den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Die Mannschaft, die am Montagabend in das Vorbereitungs-Training startete, wurde mit den offensiven Neuzugängen Bernard Suker (SV Hattingen) , Albert Rau (SV/TuS Immendingen) sowie dem erfahrenen, 38-jährigen Torhüter Patrick Rominger (zuletzt FC Königsfeld) verstärkt. Mit insgesamt acht Vorbereitungsspielen soll die Mannschaft auch taktisch neu ausgerichtet werden. Der erste Test findet am Sonntag, 3. Februar um 13 Uhr bei der SG Gottmadingen/Bietingen statt. Das Bild zeigt von Von links: Patrick Rominger, Ralf Jauch (Vorsitzender), Bernard Suker, Ingo Röhrer, Andreas Probst, Albert Rau und Benjamin Degen (Vorstand Sport). Bild: Herrmann