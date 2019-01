von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Sieben Vorbereitungsspiele hat Andreas Probst, der neue Trainer des Landesligisten SV Geisingen, im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte vereinbart. Alle sieben Partien werden auswärts ausgetragen. Das Auftakttraining mit seiner neuen Mannschaft hat Probst, der zuletzt den VfL Mühlheim in die Landesliga führte, für Montag, 28. Januar, angesetzt. Zum Abschluss der ersten Woche findet die erste Vorbereitungspartie am 3. Februar beim SC Gottmadingen-Bietingen statt.

Geisingen startet mit neun Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz in die zweite Saisonhälfte. Da es jedoch deutlich weniger als die zunächst genannten fünf Absteiger geben kann, will der letztjährige Bezirksliga-Meister noch einmal angreifen. Neben den Testspielen hat Probst ein dreitägiges Trainingslager in die Vorbereitung aufgenommen. Dieses soll Mitte Februar auf dem eigenen Gelände stattfinden.

Ein zweites Testspiel bestreiten die Geisinger am Samstag, 9. Februar, beim FV 08 Rottweil. Am Mittwoch, 13. Februar, folgt ein Spiel beim SV Wurmlingen, wo Probst auch wohnt. Am Samstag, 16. Februar, findet eine Partie beim SV Dotternhausen statt. Am Sonntag, 24. Februar, gastiert die Probst-Elf beim SC 04 Tuttlingen und 48 Stunden später beim SV Zimmern. Abgeschlossen wird die Vorbereitung am Samstag, 2. März, bveim SV Bermatingen. Am Samstag, 9. März, geht es beim FC Bad Dürrheim erstmals wieder um Punkte.