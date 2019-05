von Von Dietmar Zschäbitz

Fußball-Kreisliga, Staffel 2: Mit dem 3:1-Erfolg beim SSC Donaueschingen übernahm Aufsteiger SV Aasen am 24. Spieltag erstmals die Tabellenführung. „Es ist eine schöne Momentaufnahme, hat aber bei der engen Tabellenkonstellation nur wenig Aussagekraft. Immerhin sind drei Mannschaften an der Spitze nur durch das Torverhältnis getrennt“, sagt Aasens Trainer Axel Schweizer. Klar sei aber auch, dass die Mannschaft den Platz an der Sonne gerne verteidigen möchte. „Würden wir jetzt Rang sieben als Ziel ausgeben, würde uns das keiner abnehmen“, unterstreicht Schweizer. Er war mit der ersten Halbzeit seiner Elf gegen den SSC sehr zufrieden. „Wir hätten nur früher den dritten Treffer machen müssen. So wurde es nach dem Anschlusstreffer der Donaueschinger noch mal sehr intensiv, bevor wir mit dem 3:1 alles klar gemacht haben.“

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, attestierte dem Gegner eine sehr gute erste Halbzeit. „Die 2:0-Pausenführung von Aasen ging in Ordnung. Wir haben nach dem Seitenwechsel deutlich mehr Engagement gezeigt und alles versucht, wurden aber mit dem dritten Treffer ausgekontert“, bilanziert Minzer. So musste seine Elf nach nur einer Woche die Tabellenspitze wieder abgeben. Punktgleich, aber in der Tordifferenz um 18 Treffer schlechter, hat der SSC noch immer alle Chancen, die Saison auf einem Spitzenplatz abzuschließen. Allerdings warten jetzt drei Auswärtsspiele in Folge auf die Schellenberger. Es geht nach Bonndorf, Öfingen und Kirchen-Hausen.

Nur einen Punkt holte die SG Kirchen-Hausen aus den drei vergangenen Partien. Mit dem 5:3 gegen Bonndorf II gab es nun das heiß erwartete Erfolgserlebnis. „Bonndorf zeigte in Halbzeit eins gute Ansätze und war ein gleichwertiger Gegner. So war unsere 1:0-Halbzeitführung vielleicht etwas glücklich“, sagt SG-Vorstand Florian Rapp. Nach dem Seitenwechsel schien bei der 3:0-Führung alles in die gewünschte Richtung zu laufen, bevor Bonndorf dank eines „unglücklichen Elfmeters“ (Rapp) näher kam und das Spiel wieder spannend wurde. Kirchen-Hausen kann am Mittwoch mit einem Erfolg im Nachholspiel in Öfingen wieder Platz eins erobern.

Weil aktuell viele Spieler wegen Verletzungen und Sperren fehlen, saß Zejlko Cosic, Trainer des FC Lenzkirch, am Sonntag in Möhringen selbst als potenzieller Einwechselspieler auf der Bank. „Wir mussten mit zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft beginnen. Vor diesem Hintergrund sind wir mit dem 1:0-Erfolg zufrieden“, sagt Cosic, dessen Elf vor einer Woche mit der Heimniederlage gegen Löffingen eine bessere Ausgangsposition verspielte. „Auch da herrschte schon ein personeller Engpass. Hinzu kam eine Einstellung der Spieler, die mir nicht gefallen hat. Ich habe daher laut und deutlich kritisiert. Die Partie in Möhringen hat gezeigt, dass sich die Akteure das offenbar zu Herzen genommen haben“, so Cosic. Lenzkirch spielt noch gegen vier Teams, die im Tabellenkeller feststecken. Zudem geht es noch nach Grafenhausen. Cosic: „Ich bin mir fast sicher, dass die ersten zwei Plätze erst am letzten Spieltag vergeben werden.“

Fußball-Anhänger in Löffingen bekamen am Samstag einiges geboten. Bevor die Landesliga-Elf den 7:0-Erfolg gegen Furtwangen feierte, legte der FC Löffingen II einen 6:1-Sieg gegen Gündelwangen vor. Erstmals seit dem achten Spieltag kletterte die Elf von Trainer Stefan Löffler wieder auf Rang elf. „Der Sieg in Lenzkirch eine Woche zuvor hat uns neuen Rückenwind gegeben. Wir haben immer gesagt, dass wir in der Liga bleiben werden. Jetzt liefert die Mannschaft auch die dafür nötigen Ergebnisse ab“, freut sich der Trainer. Schon nach 45 Minuten hätte es Löffler zufolge deutlicher als 2:0 für die Löffinger stehen müssen. Dann kam Alexander Kornienko, der binnen 29 Minuten viermal in Serie traf. „Natürlich bin ich mit den vergangenen zwei Partien zufrieden, doch wir sind noch nicht gerettet. Die Richtung stimmt und die dürfen wir jetzt auch nicht mehr verlassen“, so Löffler. Es folgt nun das Heimspiel gegen Schlusslicht Oberbaldingen.

Am 24. März feierte der FC Pfohren einen 1:0-Heimerfolg gegen Hinterzarten. Seitdem kam in fünf Partien lediglich ein Punkt hinzu. Zuletzt setzte es sogar vier Niederlagen. Nach dem 1:3 gegen Eisenbach bleibt ein Zähler Vorsprung auf den vorletzten Tabellenplatz. „Dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen, ist bei der schlechten Serie normal. Wir machen viele einfache Fehler, die vom Gegner sofort bestraft werden“, analysiert Trainer Andreas Binder. Hinzu komme viel Pech. So hätte Pfohren auch gegen Eisenbach mit 3:0 Toren führen können, doch nach dem 1:0 gab es den Ausgleich. Vor einer Woche wurde in Grafenhausen ein Punktgewinn in Minute 93 abgegeben. „Wir sind uns alle der Situation bewusst und müssen dennoch zuversichtlich nach vorne schauen“, sagt Binder. Seine Elf reist nun zu einem Titelkandidaten nach Lenzkirch. Es folgen die Heimspiele gegen Gündelwangen und Oberbaldingen, die beide in der Tabelle hinter Pfohren stehen.