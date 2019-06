Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Öfingen – FC Löffingen II 0:3 (0:1). (mst/dba) Schon nach acht Minuten brachte Ilias Sidi-Yacoub die Gäste per Abstauber in Führung, ehe sich beide Mannschaften lange auf Augenhöhe bewegten. Erst in der Schlussphase machten Alexander Kornienko und Alexander Falkenstern mit einem Doppelschlag den letztlich verdienten Auswärtssieg perfekt. Tore: 0:1 (8.) Sidi-Yacoub, 0:2 (83.) Kornienko, 0:3 (84.) Falkenstern. ZS: 70. SR: Markus Erath (Villingen).

TuS Oberbaldingen – SV Eisenbach 0:4 (0:0). Nach torloser und ereignisarmer erster Hälfte drehten die Gäste in Durchgang zwei auf: Erik Sühling mit einem Doppelpack sowie Niklas Sühling und Simon Neininger schossen einen am Ende etwas zu hohen, aber verdienten Auswärtssieg heraus. Tore: 0:1 (50.) Erik Sühling, 0:2 (69.) Niklas Sühling, 0:3 (78.) Erik Sühling, 0:4 (84.) Neininger. ZS: 60. SR: Kadir Yagci.

SV Grafenhausen – SV Gündelwangen 5:2 (2:1). Grafenhausen ging durch Joshua Schmid und Florian Haselbacher mit 2:0 in Führung, ehe Kevin Lücke kurz vor der Pause verkürzte. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Haselbacher zum 3:1, Benjamin Kaiser antwortete aber prompt mit dem erneuten Anschlusstreffer. Haselbacher hatte noch nicht genug und machte mit zwei weiteren Trefffern den verdienten Heimsieg klar. Tore: 1:0 (15.) Schmid, 2:0 (21.) Haselbacher, 2:1 (45.) Lücke, 3:1 (46.) Haselbacher, 3:2 (47.) Kaiser, 4:2 (55.) Haselbacher, 5:2 (86.) Haselbacher. ZS: 100. SR: Enis Morat (Schwenningen).

SSC Donaueschingen – SV Hinterzarten 2:1 (0:1). In einer ausgeglichenen und chancenarmen ersten Hälfte brachte Alasana Sanneh die Gäste kurz vor der Pause nach einem Abwehrfehler des SSC in Führung. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Donaueschinger und erzielten zu den richtigen Zeitpunkten die Tore: Zunächst glich Enrico Kirch in Minute 55 per Abstauber aus, ehe Oguzhan Yildiz in Minute 77 den Siegtreffer in einer ausgeglichenen Partie erzielte. Tore: 0:1 (41.) Sanneh, 1:1 (52.) Kirch, 2:1 (77.) Yildiz. ZS: 100. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

TuS Bonndorf II – FV Möhringen 4:0 (2:0) Bonndorf erwischte den besseren Start und kam früh zum 1:0 (8.), in der Folge gelang es Möhringen nicht, die Begegnung offener zu gestalten, vielmehr hatte der TuS ein leichtes Übergewicht und erhöhte auf 2:0. Mitte der zweiten Halbzeit beseitigte der TuS durch Marcel Hertensteins Doppelpack (70./73.) letzte Restzweifel. Tore: 1:0 Amann (8.), 2:0 Hofmeier (42.), 3:0 Hertenstein (70.), 4:0 Hertenstein (73.). SR: Clajus (Donaueschingen). Z: 80.

SG Kirchen-Hausen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:3 (1:2) Trotz der hohen Temperaturen sahen die Zuschauer ein temporeiches und umkämpftes Spiel, in dem Patrick Bäurer der alle überragende Mann des Spiels war. Nicht nur erzielte er alle Tore seiner Mannschaft, er war auch ein steter Unruheherd, den die meist gut mitspielenden Gastgeber nie in den Griff bekamen. Kirchen-Hausen bäumte sich in der Schlussphase nochmals auf, doch am verdienten Sieg der Gäste war nicht mehr zu rütteln. Tore: 0:1 Bäurer (16.), 0:2 Bäurer (30.), 1:2 Jallow (43.), 1:3 Bäurer (65.). SR: Feta (Villingen). Z: 150.

SV Aasen – FC Pfohren 1:3 (1:0) Trotz einer starken ersten Halbzeit und der damit einhergehenden Führung konnte der SV Aasen den entscheidenden Schritt zum Titel (noch) nicht machen. Pfohren kämpfte nach der Pause energisch, begünstigt durch den frühen Ausgleich direkt nach Wiederbeginn. In der hektischen Schlussphase behielten die Gäste einen kühlen Kopf, nutzten ihre Chance zur Führung und konterten zehn Minuten später erfolgreich zum 1:3 (88.). Tore: 1:0 Hajzada (16.), 1:1 Engesser (50.), 1:2 Maus (78.), 1:3 Wiehl (88.). SR: Erath (Villingen). Z: 200.