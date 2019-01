Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga: Am letzten Wettkampftag der 2. Bundesliga bestreiten die Sportschützen der SSVg Brigachtal ihren einzigen Heimwettkampf in dieser Saison. Am Sonntag treten die Gastgeber im SchützenhausBrigachtal um 10 Uhr gegen den SSV Leingarten und um 15.30 Uhr gegen KKS Königsbach II an. Die Schwarzwälder dürfen sich zwar noch geringe Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga machen, sind aber auf die Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen.

Brigachtal belegt vor dem Finale Rang drei in der Tabelle, doch nur die beiden Erstplatzierten dürfen an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga teilnehmen. Der SV Frenken hat als Spitzenreiter vier Zähler Vorsprung vor den Verfolgern und dürfte so gut wie sicher qualifiziert sein. Die Mannschaft müsste schon zweimal verlieren, um das Ticket noch zu verspielen. Der zweitplatzierte SSV Kronau ist nach Punkten gleichauf mit den Brigachtalern, nach Einzelpunkten aber deutlich besser. Nur wenn Kronau in Sandhausen gegen Heitersheim oder Jockgrim patzt, kann Brigachtal noch an dem Konkurrenten vorbeiziehen und das Ticket für die Aufstiegsrunde lösen. Doch das ist unwahrscheinlich, zumal beide Gegner das Tabellenende zieren.

Aufgrund dieser Konstellation macht sich Brigachtals Trainer Alain Guignar nur wenig Hoffnung, das angestrebte Ziel noch zu erreichen. „Kronau hat keine allzu starken Gegner. Wenn alles normal läuft, wird es für uns nicht mehr reichen“, schätzt der Schweizer die Lage realistisch ein. Für den Heimkampf rechnen die Brigachtaler zwar mit einem guten Besuch im Schützenhaus, aber mit wesentlich weniger Zuschauern als zu Erstligazeiten in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle. Die Gastgeber schießen mit Peter Sidi an Position eins. Dahinter folgen Selina Gschwandtner, Kerstin Kohler, Eva Rösken und Nathalie Loser.

Neben den beiden Auftritten der SSVg Brigachtal finden im heimischen Schützenhaus am Sonntag noch zwei Zweitliga-Duelle statt. Um 11.30 Uhr trifft der SV Schopp auf Königsbach II; um 14 Uhr schießt Schopp gegen Leingarten.