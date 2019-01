Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga-Südwest: Die Brigachtaler Sportschützen müssen auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga antreten. Die zwei 5:0-Erfolge am Sonntag im Brigachtaler Schützenhaus vor rund 200 Besuchern reichten nicht, um eine der zwei davor platzierten Mannschaften in der Tabelle noch abzufangen. Der SV Fenken und der SSV Kronau lösten die Tickets für die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga. Brigachtal schließt die Saison mit 10:4-Punkten auf Rang drei ab. Zu groß war die Hypothek der zwei Niederlagen am ersten Wettkampfwochenende, zumal sich die zwei Top-Teams danach keinen Ausrutscher mehr leisteten.

„Ich war vorher Realist genug, um unsere Chancen als sehr gering einzuschätzen. Wir wollten zum Abschluss zwei gute Heimwettkämpfe abliefern, und das ist uns gelungen. Mehr als zwei 5:0-Siege waren nicht möglich. Somit bleibt ein Gefühl von Freude und einer kleinen Enttäuschung“, sagte Brigachtals Trainer Alain Guignard, der auch in der kommenden Saison die Mannschaft betreuen wird. „Ich hätte den Platz für einen neuen Trainer freigemacht, wenn es in der Mannschaft einen personellen Umbruch gegeben hätte. Das ist aber nicht der Fall“, ergänzte der Schweizer.

Aus dem aktuellen Team steht nur hinter der deutschen Olympia-Teilnehmerin Selina Gschwandtner ein Fragezeichen. Die Münchnerin will die kommende Saison ganz der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio widmen. Eine Bundesliga-Teilnahme ist daher unsicher. Eva Rösken und Nathalie Loser werden nicht bei allen Wettkämpfen zur Verfügung stehen, bleiben aber. Loser erwartet ihr zweites Kind. Top-Schütze Peter Sidi hat nie einen Hehl daraus gemacht, in Brigachtal zu bleiben. „Es wird mein 20. Jahr in Brigachtal. Ein Wechsel zu einem anderen Verein war nie ein Thema“, so der Ungar. Kerstin Kohler bleibt ebenfalls. „Brigachtal hat ein familiäres Team, und das ist mir wichtiger als die Liga“, betont Kohler.

Unterdessen hat Guignard bereits den ersten Neuzugang gewonnen. Sabrina Klauer kommt aus Frankfurt und bringt Erfahrung aus der Hessenliga mit. „Ich wünsche mir noch ein, zwei weitere Verstärkungen, um im kommenden Jahr den Aufstieg zu schaffen“, so der Trainer. Einen möglichen Ersatz für Gschwandtner hat er bereits fest im Blick. „Selina hat mir einen Schützen genannt, der in seinem Verein nicht ganz glücklich ist. Der Mann kann 395 Ringe schießen und wäre ein guter Ersatz, sollte Selina uns verlassen.“ Die beiden Wettkämpffe im Überblick:

SSVgBrigachtal – SV Leingarten 5:0. Auch wenn die Ringzahlen, mit Ausnahme der beiden Top-Athleten, nicht ganz den Erwartungen entsprachen, setzten sich die Brigachtaler Luftgewehrschützen im ersten Wettkampf am Sonntag sicher gegen Leingarten durch. Sidi (398:395), Gschwandtner (398:391), Kohler (388:384), Rösken (390:382) und Loser (386:384) punkteten allesamt deutlich.

SSVgBrigachtal – KKS Königsbach II 5:0. Im zweiten Wettkampf stimmten bei den Brigachtalern sowohl die Ringzahlen als auch die Einzelergebnisse, wobei Sidi (399:391) und Gschwandtner (398:386) jeweils Weltklasse-Resultate ablieferten. Kohler (393:378), Rösken (390:398) und Loser (391:385) blieben alle über der magischen Grenze von 390 Ringen.