Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit der Nullnummer in Möhringen ist der SV Aasen dem Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga einen weiteren Schritt näher gekommen. „Wir brauchen aus zwei Spielen noch drei Punkte. Nur zu gern möchten wir die Zähler gleich im ersten Anlauf gegen Pfohren holen“, sagt Trainer Axel Schweizer. Mit dem 0:0 in Möhringen kann Schweizer gut leben. „Wir sind nicht Bayern München und haben nicht den Anspruch, jede Partie zu gewinnen. Möhringen hatte ein kleines Chancenplus, somit geht der Punkt in Ordnung. Warum es keine Tore gab, liegt für Schweizer auf der Hand. „Beide Torhüter haben exzellente Leistungen gezeigt und sich die Null verdient.“

Durch die 0:1-Heimniederlage gegen Grafenhausen hat der SSC Donaueschingen realistisch gesehen wohl seine Chance auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Bezirksliga verspielt. „Spitzenreiter Aasen müsste noch zweimal patzen, und das wird nicht geschehen. Wir wissen aber auch, dass uns mit zwei Siegen keiner den zweiten Platz nehmen kann. Das ist unser Ziel, jedoch nur erreichbar, wenn die Mannschaft sich im Saisonfinale deutlich steigert“, sagt SSC-Trainer Thomas Minzer. Gegen Grafenhausen kassierte seine Elf schon nach drei Minuten den entscheidenden Treffer. „An unserer Spielweise hat sich dadurch nichts verändert. Wir wollten offensiv agieren, was uns jedoch nur bedingt gelungen ist.“ Auf den SSC warten nun noch der Heimauftritt gegen Hinterzarten sowie die Partie bei der SG Riedöschingen/Hondingen.

Mit einem 7:2-Erfolg trumpfte die SG Kirchen-Hausen in Hinterzarten auf. „Das war eine starke Leistung, doch leider haben wir den Sieg teuer erkauft“, sagt Vorsitzender Florian Rapp. Der dreifache Torschütze Oliver Weiß verletzte sich schwerer. Rapp fürchtet, dass die Verletzung Auswirkungen bis in die neue Saison haben kann. „Das ist bitter, weil wir personell schon sehr limitiert sind“, so Rapp. Auch wenn nach ganz oben die Chancen der SG eher gering sind, will Kirchen-Hausen in den letzten zwei Partien gegen schlechter platzierte Teams nochmal alles geben. Rapp: „Eine Platzierung unter den besten fünf Mannschaften soll es schon sein.“

Nach elf Minuten führte der SV Öfingen mit 2:0 Toren bei der SG Riedöschingen, doch nach 90 Minuten stand ein 2:5 auf der Tafel. „Wir sind durch individuelle Fehler aus dem Rhythmus gekommen. Es war mehr drin, auch wenn der Gastgeber sich sehr stark präsentierte“, sagt Öfingens Trainer Jörg Kienast. Auch nach nunmehr drei Niederlagen in Folge spricht Kienast weiterhin von einer guten Saison. „Wir wollen eine Platzierung unter den besten fünf Mannschaften. Die ist noch zu schaffen. Ansonsten probieren wir schon einiges im Hinblick auf die nächste Saison aus.“ Zumindest die Marke von 40 Punkten wollen die Öfinger noch knacken.

Mehrfach hat sich Björn Werhan, Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen, nach dem schnellen 0:2-Rückstand gegen Öfingen die Augen gerieben. „Ich dachte, ich bin im falschen Film. Wir haben eine halbe Stunde keinen Zugriff bekommen. Erst nach dem Anschlusstreffer lief es besser und die zweite Halbzeit war in Ordnung“, analysiert Werhan den letztlich klaren 5:2-Sieg. Nach oben und unten geht für den Bezirksliga-Absteiger nicht mehr viel, also hat Werhan ein neues Ziel ausgerufen. „Wir sind Dritter der Rückrundentabelle. Wir wollen diese Rangliste als Erster beenden. Das ist die neue Motivation.“ Gleichzeitig geht die Trainersuche für die kommende Runde weiter.

Einen Pflichtsieg (3:1) feierte der FC Pfohren gegen Tabellenschlusslicht Oberbaldingen und geht mit der besten Ausgangsposition der fünf unmittelbar vom Abstieg bedrohten Teams in die letzten zwei Partien. „Oberbaldingen war besser, als es der Tabellenplatz ausdrückt. Es war ein Arbeitssieg, aber in unserer Situation ging es allein um die drei Punkte. Ein Kompliment an meine Mannschaft, wie sie den Ausgleich weggesteckt hat“, bilanziert Trainer Andreas Binder. Noch sind die Pfohrener nicht im sicheren Hafen und müssen am Wochenende zum SV Aasen, der sein Meisterstück machen will. „Es wird extrem schwer für uns, aber meine Spieler sind hoch motiviert. Wir wollen auch dort punkten“, ergänzt Binder.