Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: FC Gütenbach – SG Schluchsee/Feldberg 0:1 (0:0). Dank eines glücklichen 1:0-Sieges im „Aufstiegs-Endspiel“ beim FC Gütenbach spielt die SG Schluchsee/Feldberg in der kommenden Saison in der Kreisliga A. Vor 500 Zuschauern nahmen die Gastgeber von Beginn an das Heft in die Hand und kontrollierten die Partie. Einziges Manko der Mannschaft von Spielertrainer Rene Kaltenbach war die schwache Chancenverwertung. Gütenbach erspielte sich zahlreiche teils hochkarätige Möglichkeiten, zielte dabei aber zu ungenau oder scheiterte am gut aufgelegten Gäste-Keeper Kevin Zipfel. Marcel Dorer, Michael Disch oder auch Oliver Waldvogel hatten die besten Chancen. Mit 0:0 ging es in die Pause.

In den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie und kamen ihrerseits zu ersten Torchancen, ohne jedoch gefährlich zu werden. Als dann die Hausherren wieder das Kommando übernahmen, gelang der SG die glückliche Führung. Eine verunglückte Flanke von Jonas Schlageter in Minute 72 segelte über den Gütenbacher Torhüter hinweg ins Tor. Die Gastgeber erhöhten in der Folge den Druck, blieben in ihren Abschlüssen aber zu ungenau. Deshalb blieb es am Ende beim 0:1. Somit steigt die SG Schluchsee/Feldberg um Trainer Andreas Zimmermann in die Kreisliga A auf.

Tor: 0:1 (72.) Schlageter. ZS: 500. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).