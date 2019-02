von SK

Hallenfußball: (mm) Die C-Juniorinnen der SG Oberes Bregtal sind Futsal-Bezirksmeister 2019. Die Mannschaft holte sich den Titel am Samstag beim ersten Endrundenturnier im Bezirk Schwarzwald. Im ausgeglichenen Endspiel bezwangen die jungen Bregtälerinnen den SSC Donaueschingen mit 2:1.

In der Gruppe A trat die SG Oberes Bregtal mit zwei Teams an. Während die SG 2 Gruppensieger wurde, kam die erste Mannschaft auf Rang zwei vor dem FC Riedöschingen. Spannender verlief die Gruppe B. Alle drei Partien endeten jeweils 0:0. So musste nach den Gruppenspielen im Sechs-Meterschießen die Reihenfolge ermittelt werden. Hier holte sich der SSC Donaueschingen den Gruppensieg vor dem FC Bad Dürrheim und der SG Bonndorf.

Im Halbfinale gewann die SG Oberes Bregtal 2 gegen Bad Dürrheim mit 2:0 und der SSC Donaueschingen setzte sich mit 2:1 nach Sechs-Meterschießen gegen Oberes Bregtal 1 durch. Das Spiel um Platz fünf gewann Bonndorf gegen Riedöschingen 1:0. Im kleinen Finale siegte Bad Dürrheim gegen die SG Oberes Bregtal 1 nach Sechs-Meterschießen. Die Abschlussplatzierungen: 1. SG Oberes Bregtal 2, 2. SSC Donaueschingen, 3. FC Bad Dürrheim, 4. SG Oberes Bregtal 1, 5. SG Bonndorf, 6. FC Riedöschingen.