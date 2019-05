Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (dba) SG Riedöschingen/Hondingen – SV Öfingen 5:2 (2:2). Die Gäste überrumpelten die SG mit zwei frühen Toren. Nach gut zwanzig Minuten begann die Partie zu kippen, Riedöschingen hatte nun mehr Spielanteile und drehte nach der Pause das Spiel. Dank guter Abwehr und eines Konters geriet der Sieg trotz Platzverweis nicht mehr in Gefahr. Tore: 0:1 Wenzler (2.), 0:2 Wölfle (11.), 1:2 Martin (32.), 2:2 Stöckle (39.), 3:2 Stöckle (56.), 4:2 Martin (63./FE), 5:2 Martin (87.). SR: Basler (Brigachtal). GR: Riedöschingen (74.). Z: 80.

SV Hinterzarten – SG Kirchen-Hausen 2:7 (2:4). Hinterzarten verschlief den Start. Die SG wirkte in ihren Spielanlagen reifer, hatte mehr Ballbesitz und nutzte die Chancen eiskalt. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn waren alle guten Vorsätze der Gastgeber wieder dahin. Die Gäste erzielten die Treffer fünf, sechs und sieben. Tore: 0:1 Thoma (4.), 0:2 Colucci (8.), 1:2 Groß (13.), 2:2 Mundinger (14.), 2:3 Weiß (29.), 2:4 Jallow (40.), 2:5 Colucci (50.), 2:6 Weiß (63./FE), 2:7 Weiß (67.). SR: Kalmbach (Villingen). Z: 80.

SSC Donaueschingen – SV Grafenhausen 0:1 (0:1).Felix Gatti schloss den ersten ernstzunehmenden Angriff der Partie erfolgreich ab (3.). Donaueschingen tat sich in den folgenden Minuten schwer, ehe sich eine ausgeglichene und durch Taktik geprägte Partie entwickelte. Der SSC geriet nach der Pause immer mehr unter Zugzwang und fürchtete die schnellen Stürmer der Gäste. Der SSC warf daher erst in den letzten Minuten alles nach vorne. Der Kampf um Platz zwei wird wieder spannend. Tore: 0:1 Gatti (3.). SR: Baidin (Königsfeld). Z: 150.

FC Pfohren – TuS Oberbaldingen 3:1 (1:1). Der TuS wehrte sich wie so oft vehement, schaffte es aber nicht den FC Pfohren komplett aus dem Spiel zu nehmen und kam lediglich zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Gastgeber wiederum erwischten einen Traumstart in die zweite Halbzeit und konterten kurz vor dem Ende erfolgreich zum 3:1 Endstand. Tore: 1:0 Reichmann (24.), 1:1 Schwörer (34.), 2:1 Maus (47.), 3:1 Reichmann (85.). SR: Tröndle (Bonndorf). Z: 100.

FV Möhringen – SV Aasen 0:0. Möhringen stellte sich vom Anpfiff weg tief hinten rein und überließ dem Tabellenführer den Ball. Mit diesem wusste Aasen wenig anzufangen. Im Spiel fehlte es an Überraschungsmomenten und Tempo, so dass Möhringen oft nur aus der Distanz bedroht wurde. In der Abwehr stand Aasen stabil. SR: Wintermantel (Tuttlingen). Z: 80.

FC Löffingen II – TuS Bonndorf II 2:2 (1:2). Elias Amann (27.) musste eine abgefälschte Hereingabe nur noch ins Tor drücken. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des FCL sorgte Amann für die erneute TuS Führung (40.). In der zweiten Halbzeit führte ein Platzverweis zu neuen Kräfteverhältnissen, der FCL wurde offensiver und verdiente sich den Ausgleich in der 88. Minute. Tore: 1:0 Amann (27.), 1:1 Hofmeier (33.), 43. Amann (40.), Sprißler (88.). SR: Tafaro (Münstertal). Z: 100.

FC Lenzkirch – SV Gündelwangen 3:1 (1:0). Lenzkirch ließ den Ball und den Gegner in der ersten Stunde sehr gut laufen. Direkt nach Wiederbeginn gelang die sichere 3:0-Führung. Tore: 1:0 Rüdiger (32.), 2:0 Rüdiger (48.), Jägler (52.), 3:1 Ucarli (74.). SR: Wehrle (Eisenbach). Z: 100. R: Gündelwangen (77.).