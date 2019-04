Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Paukenschlag beim Tabellenführer SG Kirchen-Hausen: Der Verein hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Peter Tumler getrennt. Schon beim 5:1-Erfolg der Elf am vergangenen Wochenende gegen Gündelwangen saß Tumler nicht mehr auf der Trainerbank. "Wir hatten bereits im März im Trainingslager dem Trainer mitgeteilt, dass wir für die neue Saison einen neuen Impuls mit einem neuen Trainer setzen wollen. Dennoch war es unser Ziel, die laufende Runde so gut wie möglich zu beenden. Zuletzt hat sich die Lage etwas zugespitzt. Es hat auch im zwischenmenschlichen Bereich nicht mehr gepasst. Daher haben wir uns für eine sofortige Trennung ausgesprochen", sagt Florian Rapp von der Vereinsführung.

Tumler selbst war von der Entscheidung überrascht und schilderte die Situation aus seiner Sicht: "Ich hatte mit Yannic Thoma einen Spieler suspendiert. Daraufhin hat der Verein mich suspendiert. So etwas habe ich in meiner langen Laufbahn noch nie erlebt. Ich bin sehr enttäuscht." Tumler hat sich von der Mannschaft verabschiedet und laut eigenen Aussagen schon Angebote anderer Vereine vorliegen. Bis zum Saisonende wird die Kreisliga-Elf von Ewald Stihl trainiert, einem Insider in Kirchen-Hausen, der zudem über einen Trainerschein verfügt.