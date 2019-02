von SK

Hallenfußball: (her) Das Finalturnier um die Futsal-Bezirksmeisterschaften der D-Junioren endete mit einem überraschenden Sieger. Die SG Feldberg sicherte sich in der Bräunlinger Sporthalle unerwartet den Titel. Die Hochschwarzwälder setzten sich im Finale gegen die DJK Villingen glücklich mit 1:0 Toren durch. Mit einem klaren Chancenplus bestimmten die Villinger das Spielgeschehen, doch den Villinger Jungs fehlte im Abschluss das nötige Glück. Nach dem überragenden 3:0 Erfolg im Halbfinale im Stadtduell gegen den FC 08 Villingen hatte der DJK-Nachwuchs im Finale etwas müde Beine.

In der Vorrunde setzten sich die DJK-Junioren mit 2:0 gegen die SG Hausen vor Wald und mit 1:0 gegen die SG Dauchingen durch. Der Nachwuchs der SG Feldberg sorgte bereits in der Vorrunde mit dem 1:0-Sieg gegen den Turnierfavoriten FC 08 Villingen für Aufsehen.

Im Halbfinale zwischen dem späteren Bezirksmeister und der SG Ostbaar stand es nach der regulären Spielzeit 0:0. Im entscheidenden Sechsmeterschießen waren die Nachwuchskicker aus dem Hochschwarzwald die Glücklicheren.

„Unsere Jungs haben alles gegeben und echten Teamgeist bewiesen“, hob der Trainer der SG Feldberg, Harry Sigwarth, die Einstellung seiner Mannschaft hervor. Die Spielgemeinschaft setzt sich aus den Verein SV Feldberg, SV Saig, FC Lenzkirch und SV Schluchsee zusammen.

Im Spiel um den dritten Platz ließ der FC 08 Villingen mit dem 3:0-Erfolg der SG Ostbaar keine Chance.

Die Abschlussplatzierungen: 1. SG Feldberg, 2. DJK Villingen, 3. FC 08 Villingen, 4. SG Ostbaar, 5. SG Hausen vor Wald, 6. SG Dauchingen.

Bezirksmeister SG Feldberg vertritt nun den Bezirk Schwarzwald bei den südbadischen Futsal-Meisterschaften am kommenden Samstag in der Jakob-Scheuring-Halle in Gaggenau.