Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Nahezu alle Absteiger nehmen sich vor, den Betriebsunfall in nur zwölf Monaten zu korrigieren und wieder aufzusteigen. Was längst nicht allen gelingt, schaffte die SG Buchenberg/Neuhausen am Sonntag mit dem 1:0-Erfolg gegen Mitabsteiger FC Triberg. Schon am vorletzten Spieltag wurden Meisterschaft und Aufstieg perfekt gemacht. „Wir wussten immer, dass wir die sportliche Qualität für einen der ersten drei Plätze haben. Unser Prunkstück war dabei die Defensive, die in 21 Spielen nur 20 Tore kassiert hat. Wir sind alle glücklich, dass wir es am Sonntag vor rund 150 Fans gleich im ersten Anlauf geschafft haben und freuen uns auf die Rückkehr in die Kreisliga A“, sagt Erfolgstrainer Martin Hils.

Die Spieler wussten um die Chance, auf eigenem Platz gegen Triberg einen großen Schritt in Richtung Titel zu machen. Mit nunmehr 45 Punkten darf die Elf entspannt in die letzte Partie am 15. Juni bei Zagreb Villingen gehen. „An diesem Wochenende sind 50 Prozent der Mannschaft in Mexiko, da einer unserer Spieler heiratet. Wir sind umso glücklicher, nun kein Endspiel mehr zu haben“, ergänzt Hils, der vor der Saison als neuer Trainer eingestiegen war und auch in der neuen Runde den Aufsteiger trainiert. Nun gelte es, sich wieder in der Kreisliga A zu etablieren.

Als der Sieg gegen Triberg und die gleichzeitige Niederlage der SG St. Georgen/Peterzell (in Gütenbach) feststanden, wurden in Buchenberg Meisterschaft und Aufstieg kräftig gefeiert. Als die Kaltgetränke zur Neige gingen, zogen die Spieler weiter zum Feuerwehrfest in Neuhausen. „Wahrscheinlich sind einige Jungs dort auch in der Nacht geblieben und haben am Montag weiter gefeiert“, so Hils.

Der 49-jährige Trainer stand noch vor vier Jahren selbst als Abwehrspieler auf dem Platz. Auch deshalb freut er sich über die wenigen Gegentreffer: „Mir war immer klar, dass wir mit einer stabilen Defensive ganz oben mitspielen können. So ist es auch gekommen.“

Ein weiterer Aspekt für den Erfolg war die stets gute Trainingsbeteiligung. Mit 22 Spielern im Kader der ersten Mannschaft hatte die Spielgemeinschaft vielen Konkurrenten einiges voraus. „Wir sind nach dem Abstieg personell nahezu komplett geblieben. Dieser Zusammenhalt und die tolle Kameradschaft waren ein weiterer Fakt dafür, dass wir jetzt feiern dürfen“, so Hils. Er habe daher auch wenig Interesse daran, diesen Akteuren jetzt neue Spieler vor die Nase zu setzen. Vielmehr wird die SG mit der Meistermannschaft die neue Herausforderung annehmen. Vier Spieler aus der eigenen Jugend kommen hinzu und da aus dem aktuellen Kader nur drei, vier Spieler die Grenze von 30 Jahren überschritten haben, könne die Elf in der aktuellen Zusammensetzung auch noch drei, vier Jahre gute Leistungen abrufen. Eine Rückkehr in die Bezirksliga sei zunächst kein Thema. „Die Kreisliga A wird nach der Reduzierung der Mannschaften auf 14 Teams schwer genug. Wir tun gut daran, diese Aufgabe konzentriert anzugehen“, fügt Hils an. Schon am 8. Juli startet die Vorbereitung, in der der Coach einige starke Kreisligisten aus Württemberg für Testspiele gewonnen hat.

Bis dahin werden auch die Spieler aus Mexiko wieder zurückgekehrt sein. Außerdem steht nach dem letzten Spiel noch eine Titelfeier in beiden Gemeinden an. In der neuen Saison sollen die zuletzt gezeigten Tugenden auch eine Etage höher für Erfolg sorgen. Für Schwung dafür soll der aktuelle Titelgewinn sorgen, der vor zwölf Monaten erhofft und nun umgesetzt wurde. Der kleine Betriebsunfall ist korrigiert.